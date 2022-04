Real Madrid : La réaction de Karim Benzema après son récital contre Chelsea

Karim Benzema a marqué de son empreinte le quart de finale aller de Ligue des champions entre Chelsea et le Real Madrid. Alors que les Merengue étaient dominés en début de match, le Français est sorti de sa boite et a inscrit un doublé en première période avant d'aggraver la marque au retour des vestiaires, profitant d'une erreur d'Edouard Mendy. Après la rencontre au micro de Canal Plus, Karim Benzema n'a pas caché sa satisfaction suite à sa prestation et à celle de son équipe.

"On monte en puissance"

"On peut dire qu'on a fait un gros match, dans la continuité. Paris, on avait fait 15, 20 dernières minutes très très bonnes. Là, on est rentré de la première à la dernière minute avec l'envie de jouer, de gagner, de montrer qu'on peut faire ce genre de match. Montrer que le Real Madrid est présent, qu'on monte en puissance", a indiqué l'international français.

Chelsea-Real Madrid (1-3) : rien ne résiste à la furia Benzema

"Un but, c'est bien, si je peux en mettre deux ou trois, c'est mieux. Je suis très content, satisfait mais pas que pour les buts. Il y avait de l'envie, du mouvement, on avait la balle. On avait un bloc haut, parfois on avait un bloc plus bas... On a su attendre et derrière les occasions on les a mises au fond", a ajouté Karim Benzema qui n'a pas réussi à trancher en ce qui concerne son but préféré parmi les trois inscrits ce mercredi soir.

"Des nuits magiques"

"Les trois buts sont importants, le deuxième en finesse de la tête. Le troisième, c'est un pressing. Je reste un peu sur l'occasion de la première période où je peux mettre le 3e, j'y pense. Donc là, j'ai l'occasion, je marque. Ce sont des nuits magiques comme la dernière fois au Bernabéu contre Paris, on est entré sur le terrain pour montrer qu'on est le Real Madrid. Tout s'est bien passé du début à la fin de la rencontre. Nous sommes bien", a conclu l'attaquant du Real Madrid.

Xavi lance un défi au Real Madrid

L'article continue ci-dessous

En conférence de presse, Carlo Ancelotti a également encensé son équipe et son attaquant : "L'équipe a très bien joué, cela a été une très bonne prestation. On a été courageux, on a montré de la personnalité. Mais nous ne sommes qu'à la mi-temps dans la confrontation. On voudra avoir la même approche au retour, mais on ne sait jamais comment ça se passera. Évidemment, on a l'avantage, mais la confrontation est encore ouverte. Sans la règle du but à l'extérieur, c'est un avantage pour Chelsea".

"Je pense qu'on a joué mieux qu'eux, mais il reste un match et tout peut arriver. Karim Benzema s'améliore tous les jours comme le bon vin. Il est de plus en plus un leader dans l'équipe, dans le groupe, et je pense que c'est la plus grande différence. Il montre plus sa personnalité, il sait qu'il est très important pour nous et il est un exemple pour tous", a ajouté l'Italien.