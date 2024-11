Real Madrid, la promesse de Florentino Pérez aux parents de Kylian Mbappé

Le président du Real Madrid fait une énorme promesse aux parents de l’attaquant français, Kylian Mbappé.

Recrue star du Real Madrid lors du dernier mercato estival, Kylian Mbappé n’a pas encore convaincu au Santiago Bernabéu. Auteur de plusieurs copies indigestes sous les couleurs de la Maison Blanche, le joueur de 25 ans est sous le feu de critiques en France et en Espagne. Face à une telle situation, le président merengue envoie un message aux parents de l’ancien Monégasque.

Pérez promet de changer Mbappé au Real

Kylian Mbappé traverse un mauvais temps au Real Madrid. Le capitaine de l’équipe de France n’a plus trouvé le chemin des filets depuis un mois avec la Maison Blanche. Président du Real Madrid, Florentino est conscient que son attaquant a beaucoup de fronts dans la tête et que cela réduit ses performances sur le terrain. Si la Maison Blanche est sereine que le joueur va bien physiquement, le problème serait les critiques en France d'où son absence chez les Bleus les deux dernières trêves, le conflit avec le PSG sur les 55 millions d’euros et quelques buts manqués avec le Real Madrid l’inquiètent.

Getty Images/Goal

Selon Defensa Central, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, se serait entretenu avec les parents du meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain pour leur faire comprendre que le club soutiendra Kylian dans tout ce qui est nécessaire. Le club du Real Madrid va être généreux en termes d’affection, d’aide professionnelle, de thérapie, etc. Tout cela pour retrouver la meilleure version de Kylian Mbappé, qui ne pense qu’au football et laisse de côté le reste des problèmes qui peuvent réduire ses performances sur la pelouse. En interne, on fait confiance au Bondynois et on pense qu’il réussira à Madrid. D’ailleurs, le joueur s’entend de mieux en mieux avec ses coéquipiers tant sur le terrain qu’en dehors.