Real Madrid : la grosse mise au point du capitaine

Valverde, dont les performances et la relation avec Xabi Alonso ont été remises en question cette saison, a utilisé les réseaux sociaux pour adresser un message clair.

Le milieu de terrain uruguayen a été cité par plusieurs médias comme l'un des joueurs insatisfaits des méthodes d'Alonso depuis le début de la saison, aux côtés de Jude Bellingham et Vinicius Junior. Pourtant, il a nié tout mécontentement sur les réseaux sociaux.

Le capitaine du Real Madrid ce soir-là ne s'est pas exprimé devant les médias après le match, mais a publié un message sur Instagram, espérant ainsi apaiser les rumeurs concernant l'harmonie, ou plutôt le manque d'harmonie, au sein du vestiaire.

Après une semaine de nombreuses déclarations, nous sommes plus unis que jamais.

Avoir Vini et Mbappé est une chance, mais avoir la meilleure équipe du monde à nos côtés est un honneur.

Personnellement, je travaille à retrouver mon meilleur niveau. Monsieur a toujours été à mes côtés, me soutenant et faisant de son mieux pour continuer à progresser et aider l'équipe.

Ce n'est pas toujours facile, mais le staff technique et les joueurs sont plus unis que jamais.

La déclaration de Valverde est la dernière en date du camp du Real Madrid, qui souhaite afficher une unité sans faille. Avant le match contre l'Olympiakos, Alvaro Carreras a déclaré à la presse que l'ambiance dans le vestiaire était bonne, un sentiment partagé par Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouameni.

Après la rencontre, Alonso a été vu en train d'enlacer Vinicius et a évoqué les « progrès réalisés dans les heures précédant » le match contre l'Olympiakos. De son côté, Kylian Mbappé a également appelé ses coéquipiers à « protéger Alonso » dans la zone mixte.