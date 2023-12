Real Madrid : La grande décision d’Ancelotti sur son avenir

Annoncé avec insistance sur le départ au Real Madrid, Carlo Ancelotti vient de prendre une décision importante sur son avenir.

En fin de contrat en juin 2024, Carlo Ancelotti ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir. Très apprécié sur le marché, le technicien italien vient d’annoncer sa position dans les prochains mois.

Ancelotti, le coach le plus courtisé au monde ?

Tantôt sur le banc du Brésil, tantôt sur le banc du Real Madrid la saison prochaine. Carlo Ancelotti est courtisé un peu partout dans le monde du football. Alors que les médias annoncent une prochaine prolongation de contrat avec le Real Madrid, les chances de Carletto de rejoindre le Brésil sont désormais très minces. Pour cause, le président de la CBF, Ednaldo Rodrigues, qui le voulait, a été destitué de son poste. Le Real Madrid devrait alors être l’option la plus probable de Carlo Ancelotti la saison prochaine à moins qu’un trouble-fête ne rejoigne la fête.

Ancelotti dit Non à l’Arabie Saoudite

Hormis le Real Madrid qui veut le prolonger et le Brésil qui le ciblait, Carlo Ancelotti pourrait être tenté par une aventure saoudienne. Le technicien italien y retrouverait ses anciens joueurs du Real Madrid à l’instar de Cristiano Ronaldo ou encore Karim Benzema. Interrogé sur une telle éventualité en conférence de presse vendredi, Ancelotti a rejeté catégoriquement cette piste. Il Mister, qui n’a pas besoin de l’argent saoudien, avoue avoir déjà un plan établi pour son avenir. « Si j'allais en Arabie Saoudite pour 500 millions d'euros ? Ecoutez, je n'aurais même pas besoin de réserver le vol. Je marcherais à pied pour y aller. Non, je plaisante. Je n'ai pas besoin d'argent. Le monde change vraiment et continuera de changer. Je n'ai reçu aucun appel de l'Arabie Saoudite. J'ai un autre plan et il ne concerne pas l'Arabie Saoudite. Je n'ai jamais rien décidé en fonction du montage financier. L'argent n'est pas crucial, j'en ai assez… Je veux juste me sentir bien », a confié Carlo Ancelotti.