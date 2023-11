L’incroyable décision du Real Madrid au sujet d’Ancelotti

Le Real Madrid a pris une décision importante au sujet de son entraîneur, Carlo Ancelotti.

En fin de contrat en juin 2024, Carlo Ancelotti devrait quitter le Real Madrid en fin de saison. L’Italien est pressenti pour prendre les rênes de la Seleçao brésilienne en 2024. Mais selon les dernières informations émanant d’Espagne, Carlo Ancelotti pourrait bien être sur le banc la saison prochaine.

L’appel du pied du Brésil à Carlo Ancelotti

Le Brésil fait les yeux doux à Carlo Ancelotti depuis plusieurs mois. La Fédération brésilienne a fait de l’Italien, son choix No1 pour prendre les rênes de la Seleçao en 2024, après l’intérim de Fernando Diniz. Le président de la Fédération, Enaldo Rodrigues, avait d’ailleurs officialisé la nomination de l’ancien entraineur du PSG sur le banc du Brésil en juillet dernier. Cependant, Il Mister n’a encore rien signé et pourrait même faire faux bond aux quintuples champions du monde.

La décision du Real Madrid sur Ancelotti

D’après les informations du média espagnol, Relevo, Florentino Perez souhaiterait prolonger le technicien italien. Le président du Real Madrid serait séduit par la capacité de Carlo Ancelotti à tirer le meilleur des jeunes joueurs, à l’image des Brésiliens Vinicius Jr et Rodrygo ainsi que du récent Golden Boy, Jude Bellingham. Florentino Perez penserait, à cet effet, à proposer un contrat de deux ans sec, ou d’un an plus une année en option, à l’ancien coach d’Everton. Carlo Ancelotti serait ainsi lié au Real Madrid jusqu’en 2026.

Ancelotti évasif sur son avenir

Carlo Ancelotti n’aime pas évoquer son avenir dans la presse. Ces dernières semaines, le tacticien italien a toujours évité de s’exprimer sur le sujet. En témoigne ses propos avant le classico contre le Barça, il y a moins d’un mois. « Je suis toujours là. Il y a beaucoup de rumeurs, mais je pense que tout sera bientôt clarifié. Évidemment, comme je l'ai dit plusieurs fois, je suis très heureux au Real Madrid, et je m'arrête d'en parler. Vous voulez savoir si je veux renouveler mon contrat ou non ? Je ne parle pas de mon avenir », avait-il répondu notamment sur l’intérêt du Brésil.