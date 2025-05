Real Madrid, Kylian Mbappé file vers le Soulier d'Or

Kylian Mbappé a pris la tête du classement du Soulier d’Or après son doublé avec le Real Madrid, samedi.

Le Real Madrid recevait la Real Sociedad, samedi, à l’occasion de la 38e journée de Liga. Un match avec plusieurs enjeux cruciaux, notamment pour Kylian Mbappé, en lice pour le Soulier d’Or. Et le Bondynois ne s’est pas manqué avec un doublé qui lui a permis de s’assurer, presque, le graal.

Kylian Mbappé s’offre un doublé, le Soulier d’Or lui tend les bras

Le titre était d’ores et déjà perdu au profit du Barça, certes, mais le choc contre la Real Sociedad avait plusieurs enjeux pour le Real Madrid. Le Santiago Bernabeu faisait, en effet, ses adieux à Lucas Vasquez et Luka Modric (qui partiront après le Mondial des Clubs) ainsi qu’à Carlo Ancelotti (qui s’envolera pour le Brésil dans quelques jours). Outre cela, Kylian Mbappé avait besoin de marquer deux buts pour monter en tête du classement du Soulier d’Or. Et cela n’a pas raté puisque le capitaine des Bleus a d’abord transformé un penalty en deux temps à la 38e minute avant d’y aller de son doublé en fin de match sur une passe de Vinicius Junior (83e).

Deux buts qui ont d’ailleurs permis au Real Madrid de s’imposer face aux Basques (2-0) et d’offrir de beaux adieux à Carlo Ancelotti, Lucas Vasquez et surtout, Luka Modric. Avec ses 30e et 31e buts en Liga cette saison, Kylian Mbappé devance donc Viktor Gyokeres (39 buts mais désavantagé par le coefficient du championnat portugais) au classement et file vers le Soulier d’Or. Un trophée qui aura du mal à lui échapper puisque Mohamed Salah (28 buts) devra planter un quadruplé avec Liverpool contre Crystal Palace, dimanche (17h) pour passer devant le champion du monde 2018. Autant dire que Kylian Mbappé est déjà sacré Soulier d’Or pour la saison 2024-2025 au terme de sa première saison avec le Real Madrid.