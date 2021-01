Real Madrid, Kroos aurait gardé Lopetegui

Le milieu de terrain du Real Madrid a révélé qu'il pensait que Julen Lopetegui ne méritait pas d'être limogé et a déclaré qu'il l'aurait gardé si cela

Toni Kroos fait souvent le buzz, le milieu de terrain allemand a révélé sa sympathie pour Julen Lopetegui et comment son licenciement au lui avait fait du mal personnellement.

Lopetegui a pris la relève après la démission de Zinedine Zidane en mai 2018 pour mettre fin à son premier mandat d’entraîneur madrilène. Mais plusieurs mauvais résultats, qui ont culminé avec une défaite 5-1 contre Barcelone fin octobre 2018, ont vu Lopetegui limogé après seulement quatre mois de travail. Mais selon Kroos, l’entraîneur espagnol a été victime de malchance et est arrivé au club à un moment difficile.

« Le licenciement de Lopetegui a été celui qui m’a fait le plus mal personnellement parce qu’il est un entraîneur de premier ordre et une bonne personne. Il a juste eu un moment deans le dur quand il est devenu entraîneur ici. J’ai été très heureux pour lui quand il a remporté l’Europa League avec Séville. Il le méritait », a déclaré le milieu de terrain du Real Madrid dans des propos diffusés dans son podcast Einfach mal Luppen.

Ce n’est pas la première fois que Kroos exprime sa sympathie pour le licenciement de Lopetegui, l’international allemand affirmant en 2019 qu’il pensait que l’ancien sélectionneur de l’ « a fait un excellent travail mais il n’a pas eu de chance et s’il n’a pas de résultats, ce n’est pas bon pour le club ».

Dans le podcast Einfach mal Luppen, Kroos a également révélé que si la décision avait été la sienne, il n’aurait pas congédié Lopetegui malgré les mauvais résultats, soulignant sa sagesse en tant qu’entraîneur.

« Jessy (la femme de Kroos) n’a pas cessé de demander à la maison: « Hé allez, qu’est-ce qui se passe? Et je lui ai dit que je me sentais vraiment désolé [pour Lopetegui] et que je l’aurais gardé parce que j’étais convaincu par lui."

Reste à savoir comment Zinedine Zidane va interpreter le cri du coeur de Kroos, lui qui avait été remplacé par Julen Lopetegui après son premier mandat couronné de succès à latête du Real Madrid.