Real Madrid, Keylor Navas charmé par le PSG ?

Numéro 2 dans l'esprit de Zidane, le gardien du Costa Rica aurait été contacté par le PSG et serait charmé par le projet du club de la capitale.

L'avenir de Keylor Navas ne va pas s'écrire au , selon toute vraisemblance. Le gardien du a été l'un des hommes forts de Zinedine Zidane lors des trois succès consécutifs du Real Madrid en , mais après cinq saisons au club dont trois dans la peau du titulaire, il devrait faire ses valises l'été prochain. En effet, Keylor Navas est poussé vers la sortie et a vu Thibaut Courtois lui prendre sa place cette saison.

Avec le retour de Zinedine Zidane sur le banc de touche, Keylor Navas aurait pu voir son histoire d'amour au Real Madrid relancée. Mais l'entraîneur français a confirmé ce week-end que ce sera le Belge son numéro un dans les buts la saison prochaine. Le portier du Costa Rica conserve tout de même une belle cote sur le marché et aurait fait l'objet d'une approche du Paris Saint-Germain selon les informations de La Nacion version costaricienne.

Navas, le plan B du PSG ?

Le PSG pourrait finalement ne pas conserver Gianluigi Buffon, qui a notamment vu sa saison gâchée par son erreur contre en Ligue des champions, tandis qu'Alphonse Aréola ne serait pas encore certain de rester et Trapp pourrait revenir de prêt. Néanmoins, malgré tout, les dirigeants du PSG aimeraient recruter David De Gea pour se renforcer à ce poste. En cas d'échec pour l'Espagnol, Keylor Navas serait le plan B du champion de en titre.

Le PSG aurait déjà contacté l'entourage du gardien du Real Madrid. Keylor Navas aurait de son côté montré un intérêt au club de la capitale qui a pour objectif, comme chaque année, de remporter la Ligue des champions. Une compétition que connaît parfaitement l'international costaricain l'ayant remporté trois fois d'affilée avec les Merengue ces dernières saisons en ayant eu un rôle majeur. Qui plus est, il est en fin de contrat dans un an et son transfert ne serait pas très coûteux pour le PSG, qui doit toujours faire attention au Fair-play financier.

Dans le cas où David De Gea venait à partir de Manchester United que ce soit en direction du PSG, ou bien d'un tout autre club, ce serait les Red Devils qui pourraient se mettre à chasser Keylor Navas. Autant dire que l'international costaricain dispose toujours d'une belle cote chez les meilleurs clubs d'Europe et il ne devrait pas avoir de mal à trouver un nouveau point de chute lors du mercato estival s'il ne veut pas rester dans l'ombre de Thibaut Courtois la saison prochaine.