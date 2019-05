PSG - Quel avenir pour Buffon ?

En fin de contrat au mois de juin, Gianluigi Buffon ne mettra pas un terme à sa carrière selon la Gazzetta dello Sport, même en cas de départ du PSG.

Le a beau avoir mis un terme à sa série noire en battant Angers (2-1) ce samedi, dans le cadre de la 36e journée de , le flou continue de régner en coulisses. Notamment au niveau des gardiens. La situation la plus incertaine reste celle de Gianluigi Buffon (41 ans), dont le contrat dans la capitale prendra fin au mois de juin. Prolongera, prolongera pas ? À l’heure actuelle, difficile d’avoir une réponse claire.

Selon nos confrères allemands et italiens de Bild et La Reppublica, la seconde option est à privilégier. D’après eux, les dirigeants parisiens, refroidis par la prestation désastreuse de Buffon lors du huitième de finale retour de Ligue des Champions face à (1-3), auraient décidé de ne pas le prolonger. Bild annonçait même que Kevin Trapp, auteur d’une belle saison en prêt à l’ , pourrait le remplacer dans l’effectif.

L'article continue ci-dessous

Qui temporise : Buffon ou le PSG ?

De quoi officialiser la retraite du champion du monde 2006 ? Loin de là. Selon la Gazzetta dello Sport, Buffon ne souhaite pas mettre un terme à sa carrière, et ce serait même lui qui jouerait la montre avec le PSG. Une offre de prolongation lui aurait été soumise un mois auparavant, avec le même salaire, mais l’ancien international italien attendrait de connaître les intentions de ses dirigeants à son sujet, notamment au niveau de son temps de jeu.

Si Trapp revenait effectivement dans la peau d’un numéro 1, Buffon s’en irait donc. Et, toujours selon nos confrères italiens, il ne manque pas de courtisans. En effet, l’ancien Bianconero disposerait d’ores et déjà de plusieurs offres de clubs qualifiés pour la prochaine édition de la Ligue des Champions ! Aucun nom n’a filtré, mais le portier parisien n’aurait donc aucun mal à trouver une porte de sortie en cas de fin d’aventure au PSG.

Le PSG aura le dernier mot

Il sera difficile d’en savoir plus avant la fin du championnat, car Buffon attendra cette date fatidique pour s’asseoir à la table des négociations avec ses dirigeants. En attendant, il ne prendra aucune décision et ne discutera avec aucun autre club, selon la Gazzetta. C’est donc bien le PSG qui aura le dernier mot dans cette affaire. L’entraîneur, Thomas Tuchel, et le directeur sportif, Antero Henrique, décideront-ils de garder l’Italien ?