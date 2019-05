Mercato - Le PSG sur plusieurs joueurs du Real Madrid ?

Le PSG serait intéressé par trois joueurs devenus indésirables cette saison du côté du Real Madrid : Gareth Bale, Tony Kroos et Isco.

Le s'apprête à connaître un mercato agité cet été après une fin de saison compliquée et un nouvel échec en huitièmes de finale de contre (2-0, 1-3). Le club parisien va notamment devoir se renforcer au milieu de terrain, un secteur de jeu dégarni depuis les départs pas toujours compensés de Thiago Motta, Adrien Rabiot (en fin de contrat en juin), ou encore Lassana Diarra.

Selon Le Parisien, le champion de serait intéressé par plusieurs joueurs du . Les Merengue devraient eux aussi renouveler leur effectif cet été après une saison blanche. Plusieurs joueurs sont annoncés sur le départ et certains pourraient arriver à Paris. Tony Kroos, Gareth Bale et Isco seraient en effet des pistes pour les Rouge et Bleu.

L'article continue ci-dessous

Le milieu de terrain allemand et surtout l'ailier gallois ne semblent plus entrer dans les plans de Zinédine Zidane pour la saison prochaine. Gareth Bale a même été écarté du groupe ce week-end lors du déplacement sur le terrain de la (1-3), une décision dont s'est justifié l'entraîneur français : "Ce que j’ai fait ce week-end est très clair. On verra ce qui se passera la semaine prochaine, et la saison prochaine. C’est comme ça."

Le milieu allemand a pour sa part déjà exprimé son souhait de rester à Madrid encore plusieurs saisons. Doté d'un profil davantage de relayeur, il ne correspond pas forcément à la sentinelle tant recherchée depuis plusieurs périodes de transfert désormais par le Paris Saint-Germain.

Enfin, Isco a vécu une saison compliquée dans la capitale espagnole, lui a parfois été mis à l'écart par Solari cet hiver. Il aurait toutefois davantage de crédit aux yeux de Zidane. Pour Paris, qui envisage de vendre Julien Draxler en cas d'offre intéressante, le milieu de terrain offensif espagnol pourrait avoir les qualités pour venir prendre la place de l'Allemand dans l'effectif.