Real Madrid : Kepa ou Lunin, Ancelotti a enfin tranché

Au Real, le poste de gardien de but fait débat depuis la blessure de Kepa Arrizabalaga en octobre, qui a permis à Andriy Lunin d'avoir sa chance

Le Real Madrid a battu l'Atletico Madrid de manière spectaculaire à Riyad, en Arabie saoudite, en marquant en fin de match pour égaliser, avant de pouvoir célébrer à la fois le but de la victoire et celui de la victoire dans les cinq dernières minutes. Les Blancos sont ainsi devenus la première équipe de l'histoire à infliger cinq buts à une équipe de Diego Simeone, ce qui confirme la forme impressionnante qu'ils affichent depuis le début de la saison. Un doute subsiste cependant.

Le poste de gardien de but fait débat depuis la blessure de Kepa Arrizabalaga en octobre, qui a permis à Andriy Lunin d'avoir sa chance dans l'équipe. Carlo Ancelotti a fait tourner les deux gardiens depuis, faisant débuter le joueur prêté par Chelsea contre les Rojiblancos. Certains ont estimé qu'il était fautif sur la tête de Mario Hermoso, qui a ouvert le score, mais il ne fait aucun doute qu'il n'a pas été efficace sur le but contre son camp d'Antonio Rudiger.

Ses qualités aériennes ont été remises en question tout au long de la saison, mais c'est la première fois qu'il met en péril un résultat pour les Blancos, et c'est la première fois qu'il fait preuve d'une telle faiblesse. Relevo affirme que c'est le seul problème à résoudre et Ancelotti n'a pas voulu critiquer Kepa après le match. "Il a fait un bon match. Il n'a pas pu faire grand-chose sur les deux premiers buts, mais sur le troisième, c'est peut-être le saut de Morata qui l'a gêné... On verra qui jouera en finale. Lunin ou Kepa".

L'article continue ci-dessous

Dans la foulée, Marca rapporte qu'Ancelotti a désormais pris sa décision concernant les deux joueurs. Lorsque le Real Madrid reprendra le championnat, Lunin sera le numéro un. L'Ukrainien gardera également les buts en Europe, tandis que Kepa sera maintenu en Coupe du Roi, où il affrontera à nouveau l'Atlético de Madrid jeudi prochain. Le rythme de travail et les performances de Lunin ont séduit le staff technique et les joueurs cette saison, et il est prévu qu'il devienne le numéro deux de Thibaut Courtois la saison prochaine s'il le souhaite. En attendant, aucune négociation n'a été entamée avec Chelsea pour Kepa, et il est probable qu'il retourne à Londres à la fin de la saison, surtout si Lunin reste dans le club. La décision sera prise au printemps.