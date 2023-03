Real Madrid : Karim Benzema sous le feu des critiques en Espagne

Après la défaite du Real Madrid face au FC Barcelone dimanche soir, Karim Benzema a été la cible de la presse espagnole ce lundi.

Le Real Madrid a sans doute dit adieu au titre en Liga. Battus sur la pelouse du FC Barcelone (2-1) dimanche soir, les Merengues ont laissé filer leur rival et comptent maintenant 12 points de retard au classement. Une prestation qui fait évidemment beaucoup parler de l'autre côté des Pyrénées, et à l'heure de chercher les fautifs, Karim Benzema est une des cibles principales.

Zéro pointé pour Benzema

Héros des Madrilènes en 2021-2022 grâce à sa saison exceptionnelle qui leur a permis de remporter une 14è Ligue des Champions, l'international français est sous le feu des critiques depuis plusieurs semaines. On lui reproche notamment ses pépins physiques à répétition et le manque d'impact dans le jeu de son équipe. Et sa performance au Camp Nou n'a pas vraiment arrangé les choses. Bien connue pour être sans aucune pitié, la presse ibérique s'est lâchée et le Ballon d'Or en titre a écopé de la note de 0/10 dans le quotidien As. "Encore une fois invisible. Rien de rien, il ne parvient pas à fournir la possession en descendant pour recevoir le ballon, et ne montre pas sa patte à l'intérieur de la surface. Il est à mille lieues de cette version brillante qui lui a valu le Ballon d'Or. On le voit sans rythme, lent ; mais de manière générale, en courant et en jouant. Si Madrid récupère son attaquant, il aura un trésor, mais il attend ce jour depuis trop longtemps. Et ça ne vient pas", peut-on lire dans les colonnes du journal espagnol ce lundi.

Hormis Thibaut Courtois, la plupart des cadres du Real n'ont pas non plus été épargnés, même si l'ancien Lyonnais est le seul à avoir récolté une aussi terrible note. Les Blancos devront se reprendre avant les grosses échéances de la fin de saison, à commencer par la demi-finale retour de Coupe du Roi face au Barça (le 5 avril) avant la réception de Chelsea une semaine plus tard.