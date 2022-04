Real Madrid : Karim Benzema a un point faible

Karim Benzema réalise la meilleure saison de sa carrière. C'est un fait. Le Français est comme le bon vin, il s'améliore au fil des années et ne cesse de progresser. Son importance au Real Madrid ne cesse de croître depuis le départ de Cristiano Ronaldo. Karim Benzema réalise la meilleur saison de sa carrière, tant par son impact sur le jeu que par sa capacité à marquer des buts. Il est non seulement un élément fondamental du jeu de l'équipe, mais il est aussi le candidat évident au Ballon d'Or à la fin de l'année.

7/11 cette saison, un bilan perfectible

Cependant, lors d'une saison surnaturelle, l'implacable Karim Benzema a montré qu'il avait aussi une faiblesse : les penaltys. Si le Français est, avec Insigne, le joueur des cinq grands championnats qui a tiré le plus de penaltys (11) cette saison, son pourcentage est parmi les plus faibles : il en a marqué sept, soit 63,6%. L'Italien, quant à lui, a marqué un but de plus avec le même nombre de tentatives, améliorant son taux de réussite à 72,7%.

Si nous ne prenons en compte uniquement les joueurs qui ont tiré au moins cinq penaltys cette saison pour avoir un échantillon suffisamment grand pour juger leur qualité en la matière, il n'y a que trois joueurs avec un bilan plus mauvais que Benzema. Iago Aspas, Lautaro Martínez et Amine Gouiri qui en ont marqué trois sur cinq, soit 60%.

Pas aussi efficace que les "spécialistes" de l'exercice

En revanche, plusieurs "spécialistes" se montrent impitoyables sur la ligne des onze mètres. Le meilleur en Espagne est Carlos Soler, avec sept buts en sept tentatives. Jorginho et Berardi en sont à six sur six, tandis que Roberto Lewandowski en a marqué cinq sur cinq. Mohamed Salah (cinq sur six), Ciro Inmobile (six sur huit) et Dusan Vlahovic (cinq sur six) sont moins parfaits, mais ils ont tous un meilleur bilan que Karim Benzema.

Le Français, avec ces penaltys laissées en route, perd ses chances de se battre pour le Soulier d'or. Le trophée Pichichi est assuré avec 25 buts (50 points). Avec quatre buts de plus sur penalty, il atteindrait les 29 réalisations cette saison et se rapprocherait des 32 de Lewandowski (64 points). De plus, il aurait laissé derrière lui Ciro Inmobile, avec qui il est ex-aequo à l'heure actuelle. Cela lui aurait également permis de rêver de terminer la saison avec 50 buts toutes compétitions confondues. Il en compte actuellement 39 et il ne lui reste que sept matches (huit si la finale de la Ligue des champions est atteinte).

Contre Osasuna, il est devenu le premier joueur de l'histoire du Real Madrid à manquer deux penaltys dans un match de championnat, ce qui n'était pas arrivé depuis 2005/06. Malgré tout, Carlo Ancelotti ne perd pas confiance en son joueur vedette. "S'il y avait eu un troisième penalty, il l'aurait pris", a-t-il déclaré en conférence de presse après que Benzema ait vu ses deux penaltys être arrêtés. A un moment de la saison où les erreurs pèsent plus lourd que d'habitude, Karim Benzema est prêt à prendre ses responsabilités et Carletto est prêt à les lui donner.