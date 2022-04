Rodrygo fait débat au Real Madrid

Au début de l'année, Carlo Ancelotti semblait vouloir relancer les carrières de Gareth Bale et d'Eden Hazard, mais tous deux ont été gênés par des blessures tout au long de la campagne. Dans le cas d'Eden Hazard, les performances ont également été médiocres.

Marco Asensio a donc été régulièrement titularisé sur le côté droit de l'attaque du Real Madrid, mais ces derniers mois ont vu le jeune Brésilien Rodrygo Goes gagner en temps de jeu.

Il a gagné le surnom populaire de remplaçant, avec un impact significatif sur le banc de touche contre le Paris Saint-Germain, Chelsea et plus récemment Séville. Pourtant, on peut se demander s'il devrait être titulaire.

Selon les chiffres, Rodrygo est meilleur sur le banc, selon les propres mots de Carlo Ancelotti, rapportés par Diario AS. "Mais bon, il peut faire la différence en étant titulaire ou en sortant du banc", a été la réponse sans engagement du manager italien.

Certains diront que la vitesse de Rodrygo est beaucoup plus décisive contre les défenses fatiguées, tandis que ses défenseurs diront qu'il a besoin d'une série de matchs pour produire régulièrement dès le début.

D'une manière ou d'une autre, il aura fort à faire pour garder une place dans le onze de départ, avec l'option de Fede Valverde comme quatrième milieu de terrain regardée favorablement et l'arrivée possible de Kylian Mbappé cet été.