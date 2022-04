Real Madrid : Alaba veut "ennuyer" Guardiola

Les médias ont déjà commencé à interroger les joueurs sur la double confrontation entre le Real Madrid et Manchester City. Le défenseur central du Real Madrid, David Alaba, sera une fois de plus confronté à son ancien manager, Pep Guardiola, et il compte bien lui poser des problèmes.

"Nous n'avons pas été en contact ces derniers temps, mais ce sera bien de le revoir. Nous avons passé de très bons moments ensemble au Bayern, mais cette fois, il s'agit d'essayer de l'embêter", a confié l'Autrichien à BILD.

L'article continue ci-dessous

Alaba a également été interrogé sur ses meilleurs souvenirs : "Au final, les titres sont au-dessus de tout. Mais, par exemple, je garde aussi un grand souvenir du 8-2 contre Barcelone. C'était un match qui restera dans les livres d'histoire".

Le Real Madrid a plus ou moins décroché le titre de la Liga après sa victoire contre Séville le week-end dernier et aura six jours pour préparer le match contre City après sa rencontre contre Osasuna.