Real Madrid : Hugo Sanchez a conseillé Florentino Pérez sur les dossiers Haaland-Mbappé

Le Real Madrid espère avoir le choix du riche à faire l'été prochain. Les Merengue sont sur le coup pour signer à la fois Kylian Mbappé, en fin de contrat en juin 2022, et Erling Haaland. Dernièrement, beaucoup d'observateurs du football espagnol ont donné leur avis sur les deux attaquants et ont tranché concernant celui qu'ils aimeraient voir venir au Real Madrid. Et pourtant, le fait que Mbappé ne soit plus sous contrat, pourrait permettre au vice-champion d'Espagne en titre de se positionner sur les deux joueurs.

Dans une interview accordée à El Larguero, Hugo Sanchez, ancien buteur du Real Madrid, a avoué avoir été consulté par le président du Real Madrid concernant le choix qu'il aurait fait entre Erling Haaland et Kylian Mbappé : "Florentino Pérez m'a parlé d'eux. Il m'a demandé lequel, d'après moi, conviendrait le mieux au Real Madrid. Je lui ai dit que le Real avait pour habitude de faire venir les meilleurs du monde et que s’il voulait maintenir cela, les deux devaient venir"

Sanchez ne peut pas trancher entre le Français et le Norvégien

"Ils sont tous deux différents. Erling Haaland est un finisseur. Kylian Mbappé est un joueur complet. Kylian Mbappé est comme Karim Benzema, plus jeune et avec du talent, mais qui lui ressemble. Erling Haaland est semblable à Cristiano Ronaldo. C'est une référence et le Real Madrid a besoin d'un joueur à ce niveau. C'est une bête. S'ils viennent tous les deux, il faudra lui trouver une place pour qu'il puisse continuer à progresser.", a ajouté l'ancien buteur du Real Madrid.

Hugo Sanchez a également milité en faveur de Karim Benzema pour le Ballon d'Or 2021 : "Karim Benzema avait les arguments pour le gagner. Il y a des choses étranges à France Football, à l'UEFA et à la FIFA qu'ils devraient les corriger. Ils perdent un peu de leur crédibilité. Le trophée a été remporté par un joueur du PSG. Il faut donner du crédit à Messi, mais c'est Benzema qui méritait de le gagner".

Sanchez voulait voir Benzema Ballon d'Or

L'international français n'a même pas fini sur le podium du classement au Ballon d'Or alors qu'il faisait partie des outsiders pour gagner la plus grande récompense individuelle de la saison. L'attaquant du Real Madrid aura l'occasion de briller contre le vainqueur du Ballon d'Or 2021 au printemps lors de la double éliminatoire en Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain.

Hgu Sanchez reste confiant pour le Real Madrid et considère que le club espagnol sera encore plus motivé après l'imbroglio concernant le tirage au sort des huitièmes de finale qui a été refait une seconde fois en raison d'un poblème lors du tirage : "Le Real peut sortir vainqueur de cet éliminatoire. C’est un peu comme si le Real Madrid allait jouer ce match contre l'UEFA…".