Quand le Real et le Barça s'allient contre la Liga

Lors de l'assemblée générale de LaLiga vendredi, 37 des 42 clubs de La Liga ont approuvé l'accord de collaboration avec la société d'investissement mondiale CVC pour le projet LaLiga Impulso - ou Boost LaLiga, en anglais.

Cependant, trois des clubs qui n'ont pas voté pour la proposition vont lancer une action en justice.

Il s'agit du Real Madrid, du FC Barcelone et de l'Athletic Bilbao, les trois opposants les plus virulents jusqu'à présent à l'accord prévoyant l'injection de près de deux milliards d'euros dans LaLiga en échange d'un futur pourcentage de l'argent des droits audiovisuels.

"L'Athletic Club, le FC Barcelone et le Real Madrid informent par la présente qu'une action en justice a été engagée contre les accords adoptés par l'assemblée de LaLiga le 10 décembre, qui a approuvé le soi-disant Proyecto Impulso que LaLiga a l'intention d'engager avec le fonds d'investissement privé CVC, au motif qu'il s'agit d'une transaction illégale qui cause des dommages irréparables à l'ensemble de l'industrie du football espagnol et qui viole de manière flagrante les principes les plus élémentaires du droit sportif espagnol et les propres statuts de LaLiga", a déclaré mercredi un communiqué commun de ces trois clubs.

La saga entre La Liga et CVC semble donc loin d'être terminée.