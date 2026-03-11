Real Madrid : Haaland pour remplacer Mbappé ? La nouvelle saga

La saison a été relativement décevante pour Haaland, auteur de 29 buts en 39 apparitions sous le maillot de Man City, mais cela ne semble pas dissuader le Real Madrid de passer à l'action pour l'international norvégien, selon L'Équipe.





Le rêve du club madrilène reste de voir Haaland évoluer aux côtés de Kylian Mbappé en pointe de l'attaque, un duo qui donnerait à l'équipe une dimension véritablement galactique.





L'intérêt du Real Madrid pour Haaland ne date pas d'hier. Le club madrilène avait déjà tenté, sans succès, de le recruter lorsqu'il évoluait au Borussia Dortmund, mais avait finalement renoncé à payer son indemnité de transfert de 75 millions d'euros.





La valeur marchande estimée (VME) de Haaland s'élève désormais à 146 millions d'euros, ce qui fait de lui le deuxième joueur le plus cher du monde, juste derrière Lamine Yamal du FC Barcelone (163 millions d'euros).





Avec un tel prix et un contrat courant jusqu'en 2034 avec le géant de Premier League, le joueur de 25 ans ne sera pas une cible facile à recruter.





Cependant, selon L'Équipe, le contrat de Haaland avec Manchester City comporte une clause libératoire non précisée, ce qui laisse entrevoir la possibilité d'un départ de l'ancien joueur de Molde contre une indemnité de transfert fixe.





L'éventualité d'un transfert de Haaland au Real Madrid cet été





Le Real Madrid n'est pas sur le point de formuler une offre mirobolante pour Haaland, mais un transfert de l'attaquant cet été reste envisageable.





Tout dépend de l'avenir de Vinicius Junior, à qui il reste un peu plus d'un an de contrat avec les Merengues. Des négociations ont lieu en coulisses depuis des mois, et tant qu'aucun contrat n'est signé, le club madrilène n'exclut pas Haaland comme cible potentielle pour cet été.





Selon SciSports, le Real Madrid serait un choix judicieux pour Haaland. Le club madrilène obtient un score Club Fit de 74 grâce à son algorithme, qui génère cette note en fonction de facteurs tels que le potentiel de développement, le temps de jeu, la formation et le style de jeu.