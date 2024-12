Real Madrid - Getafe : Diffusion TV et en clair, streaming et compos

Comment regarder le match de La Liga entre le Real Madrid et Getafe, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les deux équipes.

Real Madrid cherchera à rebondir après un revers frustrant en Ligue des Champions face à Liverpool. Dans leur fief de Bernabeu, les Merengue, toujours emmenés par Kylian Mbappé, n'ont d'autres alternatives que de prendre le dessus sur leur voisin de Getafe.

Les hommes de Carlo Ancelotti ont traversé une période difficile, perdant trois de leurs cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Cela inclut des défaites coûteuses à domicile contre Barcelone et l'AC Milan fin octobre et début novembre. Plus récemment, le Real Madrid a été battu 2-0 par Liverpool en Ligue des Champions mercredi soir, un résultat qui a souligné leurs difficultés et ne laissait aucune place aux excuses.

Getafe fait face à une tâche ardue, car l'histoire n'est pas de leur côté dans cette confrontation. Ils n'ont remporté que six victoires en 38 rencontres de La Liga face au Real Madrid et n'ont pas goûté au succès au Bernabeu depuis février 2008. Cela en dit long sur l'importance de la mission qui les attend lors de cet après-midi dominical.

Ci-dessous, GOAL vous apporte tout ce que vous devez savoir sur comment regarder, y compris la chaîne TV, les détails du streaming et plus encore.

Sur quelle chaine suivre le match Real Madrid - Getafe ?

La rencontre entre le Real Madrid et Getafe sera à suivre ce dimanche à partir de 16h15 sur la chaine BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match via la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder des matchs via votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match

LaLiga - LaLiga Estadio Santiago Bernabeu

Le match de La Liga entre le Real Madrid et Getafe se jouera au stade Santiago Bernabéu à Madrid, Espagne.

Il débutera à 16h15, heure française.

Infos de l'équipe et effectifs

Infos de l'équipe du Real Madrid

Le Real Madrid sera privé de plusieurs joueurs clés, dont Vinicius Junior, Eduardo Camavinga, Eder Militao, Dani Carvajal et David Alaba, qui sont tous indisponibles pour ce duel du jour. Concernant les bonnes nouvelles, Aurelien Tchouameni et Rodrygo pourraient faire leur retour après avoir récupéré de récents revers. De leur côté, Jude Bellingham, Brahim Diaz et Kylian Mbappé sont aptes et prêts malgré des inquiétudes après leur sortie contre Liverpool.

Des changements dans le onze de départ sont attendus, avec Lucas Vazquez susceptible de se glisser au poste d'arrière droit, ce qui permettrait à Federico Valverde de revenir au milieu de terrain. Il pourrait également y avoir une opportunité pour Dani Ceballos au centre du terrain, alors que le vétéran Luka Modric est pressenti pour démarrer comme remplaçant. Au poste d'arrière gauche, Fran Garcia pourrait remplacer Ferland Mendy alors qu'Ancelotti cherche à remanier sa défense.

Infos de l'équipe de Getafe

Pour Getafe, leurs casse-têtes de sélection incluent l'absence de Carles Alena, qui est indisponible en raison d'une blessure musculaire. Pendant ce temps, Borja Mayoral lutte contre ses propres problèmes de forme physique et devrait commencer sur le banc. Pour ajouter à leurs malheurs, les suspensions tiendront Bertug Yildirim et Djene Dakonam hors du terrain après que tous deux ont reçu des cartons jaunes lors de leur récent affrontement avec Real Valladolid.

Un joueur désireux de faire un impact est Alvaro Rodriguez, actuellement prêté à Getafe par le Real Madrid. L'attaquant de 20 ans, qui a marqué son premier but pour le club lors de la victoire contre le Real Valladolid, devrait mener l'attaque contre son club parent dans ce qui promet d'être une intrigue captivante.

Les formes des deux équipes

Historique des confrontations

Classements