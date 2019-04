Real Madrid - Gareth Bale sur le départ pour 70 millions d'euros ?

D’après AS, le Real Madrid aurait averti les agents de Gareth Bale qu’un départ sera inéluctable cet été. Pour environ 70 M€, selon Sport.

Depuis le récent retour de Zinédine Zidane sur le banc du , il ne se passe pas une journée sans qu’un crack mondial, comme Eden Hazard ( ) ou Paul Pogba ( ) ne soit annoncé du côté de la Maison Blanche. Il est vrai que les Merengue préparent une véritable révolution pour le prochain marché des transferts. Dans le sens des arrivées, mais aussi dans celui des départs.

Lire aussi : interrogé sur son avenir et le Real Madrid, Pogba répond par un sourire gêné

Le premier à en faire les frais devrait être Gareth Bale (29 ans). Même si son agent, Jonathan Barnett, expliquait récemment que son client se sentait "très heureux" dans la capitale espagnole, l’état-major madrilène - et surtout Zinédine Zidane - ne se trouve pas sur la même longueur d’ondes. D’après AS, les dirigeants auraient justement rencontré l’entourage du joueur lundi dernier pour lui signifier qu’une vente du Gallois au mois de juillet était devenue inéluctable.

L'article continue ci-dessous

Zidane ouvre la porte à un départ de Bale

Appelé à remplacer Cristiano Ronaldo au niveau du leadership lorsque le Portugais a rejoint la l’été dernier, Bale a une nouvelle fois déçu en enchaînant les blessures. Certes, l’ancien joueur de a rendu de grands services au Real pendant six saisons, notamment en Ligue des Champions, mais le clap de fin semble proche. Et son entraîneur l’a presque confirmé en conférence de presse.

"Est-ce que vous pouvez être aussi définitif sur l’avenir de Bale que sur celui de Varane ?", a demandé un journaliste à ZZ. "On verra", lui a répondu le technicien français. "Ce n’est pas vraiment définitif comme réponse", a rétorqué notre confrère avant que le champion du monde 1998 n’enterre le sujet d’un cinglant : "Oui, justement."

Autant d’indices qui poussent à laisser penser que, cette fois-ci, Bale quittera bien le Real Madrid au terme de la saison. Pour combien ? Depuis plusieurs exercices, la valeur du Gallois ne cesse de baisser. Et selon le quotidien catalan Sport, elle atteint aujourd’hui 70 millions d’euros. Davantage optimiste, AS parle d'un chèque de 130 millions d'euros ! Et c’est justement dans cette fourchette que les Merengue compteraient vendre leur ailier droit, lequel pourrait aussi être ajouté à la transaction avec Manchester United pour Pogba. Le mercato d’été s’annonce passionnant !