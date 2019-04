Mercato - Interrogé sur son avenir et le Real Madrid, Paul Pogba répond par un sourire gêné

Après la défaite (0-1) contre le Barça en quart de finale aller de la Ligue des champions, le milieu de terrain français a été interrogé sur son futur

Paul Pogba et ont pris du retard face à Barcelone avec une défaite (0-1) en quart de finale aller de . Rien n'est encore joué puisque le match retour aura lieu dans moins d'une semaine, au Camp Nou. "Ce n'est pas fini', a indiqué l'international français à ce sujet en zone mixte.

Le milieu de terrain des Red Devils a également été interpellé par les journalistes sur son avenir et la presse espagnole n'a pas pu s'empêcher de le questionner sur la rumeur l'envoyant au l'été prochain. Interrogé sur son envie de disputer un jour un Clasico contre le Barça, Paul Pogba a d'abord eu un sourire gêné avant de botter en touche. "Je ne peux pas répondre à ça. Je parle seulement du match, je ne parle pas d’autre chose."

LE DELATA LA RISA A POGBA?



- @JosepSoldado: "¿Te gustaría jugar un CLÁSICO CONTRA EL BARÇA?



- @paulpogba: " No voy a responder a eso"



¡NO TE LO PIERDAS! #ChiringuitoPogba pic.twitter.com/nBGLDg12Vd — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 10 avril 2019

Zidane : "J'aime beaucoup ce joueur et ça n'est pas nouveau"

En conférence de presse il y a quelques jours, Zinédine Zidane avait indiqué son affection pour Paul Pogba et son profil. "J'aime beaucoup ce joueur et ça n'est pas nouveau. Je le connais personnellement, donc je peux en parler naturellement. C'est un footballeur différent des autres, de ceux qui apportent sur un terrain ce que peu de joueurs sont capables d'apporter. Il y a des milieux de terrain qui savent défendre, d'autres qui savent attaquer, des attaquants qui savent défendre... Et bien lui sait tout faire."

De quoi renforcer l'idée que l'ancien joueur de la pourrait renforcer les Merengue cet été, au même titre qu'Eden Hazard ( ). Zidane lui avait alors tendu la main. "Il m'a toujours dit, que Madrid était le club qui l'intéressait beaucoup. Mais surtout pour le Real plus que pour Zidane. Il l'a toujours dit, après Manchester, pourquoi pas cette possibilité-là..."