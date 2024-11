Real Madrid, Florentino Pérez a tranché pour l’avenir du préparateur physique

C’est décidé. Le président du Real Madrid a pris une décision forte pour le préparateur du club merengue.

Le Real Madrid, sans aucun doute, traverse un début de saison compliqué. Le club de la capitale espagnole a déjà déploré plusieurs cas de blessure, dont certains ne rejoueront plus avant la fin de la campagne sportive en cours. Au vu de tout cela, le travail physique du préparateur Antonio Pintus est remis en cause.

Malgré les rumeurs, Pérez fait confiance à Pintus

Depuis quelques semaines, la préparation physique d’Antonio Pintus est remise en question en raison des mauvaises performances du Real Madrid et du nombre de blessures qui se produisent au sein de la Maison Blanche. Dani Carvajal, blessé, ne rejouera pas cette saison tout comme Eder Militao, qui s’était blessé avant la pause internationale, notamment lors du match contre Osasuna (4-0). Il faut aussi citer Lucas Vazquez et Rodrygo, qui s’étaient aussi blessés au cours de ce match et manqueront un mois de compétition.

Ce qui a véritablement commencé à inquiéter en interne, d’où les rumeurs évoquent un départ d’Antonio Pintus, préparateur physique du Real Madrid. Carlo Ancelotti a même demandé plus de travail physique avant de défier Liverpool en Ligue des champions, le 27 novembre. Mais selon les informations de Defensa Central, en dépit des critiques, la direction madrilène continue de faire confiance au travail de l’entraîneur physique, et les dirigeants le lui ont fait savoir. Ils veulent que les joueurs, le staff et tout le staff soient unis dans les semaines à venir, car des matchs compliqués et très importants arrivent pour se battre pour les grands titres. La Maison Blanche est en difficulté en Ligue des champions où il a enregistré deux défaites en quatre matchs de C1 cette saison.