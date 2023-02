Real Madrid : Fede Valverde raconte son mal-être

Le milieu de terrain du Real Madrid, Federico Valverde, a admis que les mauvais résultats la Coupe du monde a eu un impact sur ses performances.

Véritable moteur du Real Madrid et en grande forme avant la Coupe du monde, Federico Valverde, comme de nombreux joueurs ayant disputé la Coupe du monde au Qatar, a eu du mal à retrouver le même rendement lors de son retour en club. Valverde a eu du mal ces dernières semaines, ne parvenant pas à inscrire un but ou une passe décisive depuis la Coupe du monde.

"La Coupe du monde m'a affecté"

Durant cette période, le Real Madrid en méforme a pris un grand retour dans la course au titre de la Liga. Carlo Ancelotti a essayé d'utiliser le milieu de terrain à de nombreuses positions pour l'aider à retrouver une partie de sa forme époustouflante d'avant la Coupe du monde, mais le joueur n'a pas été en mesure de retrouver ces niveaux jusqu'à présent.

Valverde a admis que ses performances avec le Real Madrid n'ont pas été à la hauteur lors d'une conférence de presse mardi avant la demi-finale de la Coupe du monde des clubs. "La Coupe du monde m'a affecté", a déclaré le milieu de terrain du Real Madrid. "Quand vous allez au but, vous avez une telle illusion et un tel optimisme que tout ira bien avec votre pays, vous allez avec le rêve d'un enfant représentant des millions de personnes pour essayer d'aller le plus loin possible et se battre pour gagner. Ne pas pouvoir le faire vous rend triste. Tout ce sur quoi on travaille semble n'avoir servi à rien et ça fait mal."

"Savoir gérer les mauvais moments"

Valverde a également reconnu qu'il avait dû travailler pour surmonter cette mauvaise passe : "Les bonnes choses n'arrivent pas toujours dans le football et il faut savoir comment les gérer. Je suis arrivé avec des très bonne performance et ce n'est plus la même chose maintenant, mais cela fait partie du football", a déclaré Valverde.

Valverde était dans la meilleure forme de sa carrière avant la Coupe du Monde, a contribué à 12 buts toutes compétitions confondues, éclipsant son total de 2021-22. Ancelotti a continué à soutenir Valverde malgré sa baisse de régime, et le milieu de terrain est susceptible d'être dans le onze de départ lorsque le Real Madrid affronte Al Ahly dans la Coupe du monde des clubs.