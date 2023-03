Real Madrid - FC Barcelone : Khvicha Kvaratskhelia a son coeur qui penche vers un cador espagnol

Khvicha Kvaratskhelia, lié à Chelsea, a un club de coeur en Espagne, mais Naples lui a demandé de ne pas "presser" un transfert, selon son agent.

Khvicha Kvaratskhelia est sans aucun doute la révélation de la saison en Europe. Le Géorgien est devenu le petit chouchou des observateurs de football tant il a impressionné alors qu'il était inconnu du grand public avant le début de la saison. L'international géorgien de 21 ans a connu un grand succès depuis son transfert à Naples cet été, marquant 12 buts et délivrant 15 passes décisives en seulement 26 apparitions toutes compétitions confondues.

"Son père et moi sommes fans du Barça"

Et forcément, les performances de Khvicha Kvaratskhelia ne laissent pas insensible les meilleurs clubs européens. L'élite des clubs européens suit ses progrès de près à Naples et il a déjà fait l'objet d'un lien avec plusieurs clubs de Premier League tels que Chelsea, Liverpool et Manchester City, ainsi qu'avec les géants de la Liga, le Real Madrid.

Le représentant de Kvaratskhelia, Mamuka Jugheli, a révélé que le joueur est un grand fan du Real Madrid, mais affirme également que son père aimerait le voir sous le maillot du FC Barcelone. Cependant, il a également souligné que Kvaratskhelia apprécie son séjour à Naples et affirme que les dirigeants du leader de Serie A ont demandé à son entourage de ne pas le presser de quitter le club.

"Kvara aime le Real Madrid"

"Son père et moi sommes des fans du Barça, mais Kvara aime le Real Madrid. Si je le vois sous un maillot du Barca, je serai heureux, mais il est madridiste. Le président de Naples me demande de ne pas être pressé - Kvaratskhelia aime tout à Naples", a déclaré Jugheli dans une interview accordée à Geo Team.

Après avoir quitté le Dinamo Batumi pour Naples pour seulement 11,5 millions d'euros, Kvaratskhelia est rapidement devenu le chouchou des supporters, et a été affectueusement surnommé "Kvaradona" en clin d'œil à la légende du club Diego Maradona. Naples aurait fixé son prix à 100 millions d'euros afin de repousser d'éventuels prétendants cet été.

Le leader de la Serie A sera avantagé lors des négociations avec d'autres clubs car le joueur est sous contrat avec eux jusqu'à l'été 2027. L'ailier géorgien sera de retour en action contre la Lazio en Serie A vendredi, alors que Naples cherche à étendre son avance de 18 points en tête de la Serie A et à se rapprocher du titre de champion.