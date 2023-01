Real Madrid : Entre Perez et Ancelotti, c'est la bagarre

Lors de son deuxième mandat au Real Madrid, Carlo Ancelotti a toujours été d'accord avec sa direction sur les questions de football.

Cela a porté ses fruits sur le terrain puisque les Blancos ont réalisé un triplé la saison dernière, en remportant la Liga, la Ligue des champions et la Supercopa espagnole. Le club tentera de répéter l'exploit cette saison, en visant encore plus de succès.

En ce qui concerne les transferts, le club semble avoir une politique claire, les jeunes recrues étant privilégiées par rapport aux joueurs confirmés aux prix exorbitants. Cela semble être la façon dont le Real va opérer à l'avenir, et une nouvelle cible a émergé qui correspond au profil.

Selon Defensa Central, Nicolo Zaniolo, de l'AS Roma, est devenu une cible pour le club, et Ancelotti est particulièrement intéressé par ce joueur italien. Le joueur de 23 ans est en fin de contrat cet été, et pourrait être considéré comme une opération sans risque si elle était conclue.

Cependant, malgré la volonté d'Ancelotti de conclure un accord, Perez n'est pas sûr d'un transfert pour Zaniolo, selon Fichajes, ayant identifié deux domaines clés dans lesquels le transfert ne conviendrait pas au club.

Le premier concerne Jude Bellingham, qui est la cible principale des Blancos pour l'été prochain. Si le transfert de l'adolescent est confirmé, Perez pense qu'il n'y aura pas de place pour Zaniolo au club, ce qui signifie que sa signature serait inutile. Perez n'est pas non plus certain que Zaniolo soit enclin à se blesser, car l'Italien a connu un certain nombre d'arrêts de longue durée au cours de sa courte carrière.

Il reste à voir qui sortira vainqueur de la bataille d'esprit entre Ancelotti et Perez, mais les responsables du club espèrent que la situation ne s'aggravera pas.