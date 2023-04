Real Madrid : "Eden Hazard a encore de la magie en lui"

Eden Hazard a peut-être échoué au Real Madrid, mais Vincent Kompany estime que son compatriote belge est encore "magique".

Un transfert de 100 millions d'euros a permis à Hazard de quitter Chelsea pour rejoindre Santiago Bernabéu à l'été 2019. Une réputation avait été acquise à Stamford Bridge comme l'un des attaquants les plus dévastateurs et les plus productifs de la planète, mais le joueur de 32 ans n'a inscrit que sept buts en quatre saisons en Espagne et s'est retrouvé dégringolé dans la hiérarchie des Blancos - au point que de sérieuses questions se posent sur son avenir.

Un mouvement ailleurs a été spéculé sur la direction d'une autre fenêtre de transfert, avec Kompany convaincu que son ancien coéquipier international a encore beaucoup à offrir quelqu'un. Il a déclaré à la RTBF : "Parler de la fin de sa carrière est trop tôt pour moi. Le plus important, c'est qu'Eden a eu des blessures et c'est ce qui a changé. Il faut respecter le fait qu'on ne peut pas contrôler les blessures. Il a dû faire face aux blessures et à leurs conséquences. Et c'est toujours difficile de revenir".

"Le grand Hazard est toujours là"

Kompany a ajouté : "Derrière cela, il y a toujours le joueur qui nous a donné beaucoup de bons moments, qui nous a rendus fiers de supporter la Belgique. Et puis, il y a toujours quelqu'un qui a encore un combat à mener et qui a encore quelque chose à faire à un moment donné. Il peut encore marquer en finale de la Ligue des champions, il peut encore gagner un titre. Il y a encore de la magie dans ce joueur, dans cette personne. Et nous devons espérer le meilleur pour lui afin qu'il finisse comme il le mérite."

Hazard est encore sous contrat avec le Real Madrid jusqu'à l'été 2024, mais des joueurs comme Vinicius Junior, Rodrygo et Marco Asensio le devancent dans les plans de Carlo Ancelotti et un changement d'air pourrait être la meilleure option pour toutes les parties concernées.