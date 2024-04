Real Madrid : deux joueurs mécontents après le Clasico !

Carlo Ancelotti s'est exprimé après le Clasico, qui a vu les Blancos remporter le titre de Liga grâce à une victoire 3-2 sur le FC Barcelone.

Cette victoire a été obtenue grâce à un nouveau but de Jude Bellingham en fin de match et a été suivie de célébrations euphoriques au Santiago Bernabeu, mais il a dû répondre à des questions concernant deux de ses joueurs qui semblaient mécontents à la fin du match.

Vinicius était content au moment où le but de Bellingham a été inscrit, et il en a profité pour se moquer du milieu de terrain barcelonais Fermin Lopez. Le Brésilien a été vu en train de crier après Ancelotti lorsqu'il est sorti dans les 10 dernières minutes, mais l'entraîneur italien a expliqué qu'il était mécontent d'être sorti à un moment crucial du match. "Il n'a pas aimé le changement, il voulait continuer. L'effort des attaquants a été énorme, compte tenu de ce qui s'est passé à l'Etihad".

Vinicius mécontent

Pendant ce temps, on a remarqué, et ce n'est pas la première fois, que la jeune star Arda Guler n'a pas participé aux célébrations depuis le banc de touche. Cependant, Ancelotti lui a fait une promesse qui devrait lui remonter le moral. "Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu, je ne peux pas faire de commentaires. Maintenant, nous allons tout évaluer calmement. Guler aura désormais les minutes qu'il souhaite", a déclaré Ancelotti à Diario AS.

Guler n'a joué que 98 minutes depuis son retour en forme en janvier, ce qui a provoqué une immense frustration chez le joueur de 19 ans. À six journées de la fin de la Liga, Ancelotti devrait pouvoir lui donner beaucoup de temps de jeu en faisant tourner son équipe en vue de la Ligue des champions - les Blancos n'ont besoin que de 7 points à l'issue de ces matches pour s'assurer le titre. Néanmoins, la présence de Guler la saison prochaine est remise en question, certains au sein du club lui conseillant d'être prêté afin de poursuivre son développement.