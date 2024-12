Real Madrid, Davide et Carlo Ancelotti recadrent Vinicius Junior avant l’Atalanta

Carlo Ancelotti et son assistant mettent un coup de froid à Vinicius Junior avant le match contre l’Atalanta Bergame, mardi.

Le Stadio Atleti Azzurri d'Italia sera le théâtre de la rencontre de la sixième journée de la phase de ligue de la nouvelle Ligue des champions entre l’Atalanta Bergame et le Real Madrid, mardi soir. A la veille de ce match décisif pour les Madrilènes, Vinicius Junior a posé un problème que le coach et son assistant n’ont pas hésité à lui répondre.

Davide et Ancelotti ne veulent pas prendre de risque

Victime d’une blessure au biceps fémoral de la jambe gauche, Vinicius Junior était censé manquer au moins trois semaines de compétition. Mais l’ailier brésilien est rétabli plus tôt qu’imaginé et sera du voyage en Italie, mardi soir (21h) contre l'Atalanta Bergame. Le joueur est impatient de revenir sur le terrain. En effet, il dit être complètement remis de sa blessure et se sent prêt à jouer contre l'Atalanta, mardi. Mais les responsables n’épousent pas cette idée de l’Auriverde, selon Defensa Central.

Carlo Ancelotti envisagerait de titulariser son ailier gauche brésilien contre l’Atalanta, mais Davide, assistant et fils d’Ancelotti, est plus favorable à l'idée d'y aller doucement avec le joueur et de ne pas lui faire jouer tout le match. Conscient que Vini revient tout juste d'une blessure musculaire et, même si sa convalescence s'est bien passée, le staff veut être prudent. On craint que Vinicius fasse une rechute comme la saison dernière qui l’avait contraint à deux mois et demi d’absence de compétition en raison de blessures musculaires. À Madrid, on lui demande d'être patient afin qu'il puisse commencer à s'intégrer petit à petit.

