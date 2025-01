Real Madrid - Celta Vigo : Diffusion TV et en clair, streaming gratuit et compos probables

Real Madrid vs Celta Vigo

Le Real Madrid reçoit le Celta Vigo en huitièmes de la Coupe du Roi. Une revanche attendue après la défaite en Supercoupe contre le Barça.

Jeudi soir, le Santiago Bernabeu sera le théâtre d’un duel intense entre le Real Madrid et le Celta Vigo en huitièmes de finale de la Coupe du Roi. Les Merengues, revanchards après leur désillusion en Supercoupe d’Espagne, auront à cœur de montrer un tout autre visage face à un adversaire qu’ils dominent historiquement.

Le Real veut tourner la page

Après une lourde défaite (5-2) face à Barcelone en finale de la Supercoupe, Carlo Ancelotti et ses hommes doivent retrouver leur élan. Avec un calendrier chargé – quatre matchs en deux semaines – l’entraîneur italien a déjà annoncé qu’il laisserait au repos deux cadres pour cette rencontre. Cependant, les Madrilènes restent intraitables à domicile, avec cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues, marquant 16 buts et n’en concédant que deux.

En Coupe du Roi, le Real a fait forte impression en surclassant Deportivo Minera (5-0) au tour précédent. Mais cette fois, la tâche s’annonce plus complexe face à une équipe de Celta Vigo déterminée.

Celta Vigo en quête d’un exploit

Les Galiciens, actuellement 12e en Liga, se déplacent dans la capitale avec l’envie de créer la surprise. En Coupe, ils ont déjà montré leur solidité en renversant Racing Santander (3-2) grâce à un sursaut dans les derniers instants. Bien que les Celestes n’aient plus battu le Real Madrid depuis 2017, leur dernière victoire en Copa del Rey face aux Merengues, au Bernabeu, reste dans toutes les mémoires.

Le Celta pourra également s’appuyer sur son succès à ce stade de la compétition l’an dernier, lorsqu’ils avaient éliminé Valence en terre adverse. Cependant, leur récent revers contre le Rayo Vallecano (2-1) en Liga rappelle que la tâche s’annonce colossale.

Un affrontement à enjeu

Avec une qualification en quarts de finale à la clé, le Real Madrid part largement favori mais devra se méfier d’un Celta imprévisible. Les Madrilènes espèrent que cette rencontre marquera un nouveau départ, tandis que les visiteurs rêvent d’un exploit retentissant au Bernabeu.

Ci-dessous, GOAL vous apporte tout ce que vous devez savoir sur la façon de regarder, y compris la chaîne TV, les détails de streaming et plus encore.

Sur quelle chaine suivre le match Real Madrid - Celta Vigo ?

La rencontre entre le Real Madrid et le Celta Vigo sera à suivre ce jeudi soir à partir de 21h30 sur la chaine L'Equipe. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la chaine L'Equipe Live Foot.

D'autres chaines diffusent cette partie à l'étranger. Au Portugal, c'est la Sport TV 1 qui retransmet la partie. Aux Pays-Bas c'est Ziggo Sport qui a les droits et au niveau local c'est TVE. Et si vous êtes dans l'Afrique francophone (hors Maghreb), le match est proposé sur Canal+ Sport Afrique. Dans la région MENA, le duel est diffusé sur la chaine saoudienne SSC Sports. Le match est aussi proposé en streaming sur l'application Shahid. Des chaines et applis qui peuvent être visibles en France grâce à un VPN.

Comment regarder depuis n'importe où avec VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lorsque vous diffusez du contenu en streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Real Madrid - Celta Vigo

Le match de la Copa del Rey entre le Real Madrid et le Celta Vigo se jouera au Estadio Santiago Bernabeu à Madrid, en Espagne.

Le coup d'envoi sera à 21h30, heure française, ce jeudi 16 janvier 2025.

Nouvelles de l'équipe du Real Madrid

Eder Militao et Dani Carvajal manqueront le reste de la saison en raison de blessures aux ligaments croisés, tandis que David Alaba cherche à jouer son premier match depuis plus d'un an après avoir été inclus dans l'équipe lors des récentes rencontres de la Super Coupe.

Federico Valverde, Jude Bellingham et Kylian Mbappé pourraient débuter malgré un entraînement à part mardi, mais Eduardo Camavinga reste incertain en raison d'une maladie.

Par ailleurs, Vinicius Junior est confronté à une suspension en Liga qui n'est pas applicable dans cette épreuve.

Infos de l'équipe du Celta Vigo

Iago Aspas est écarté en raison d'une blessure musculaire, tandis que Marcos Alonso est absent à cause d'un problème à la cheville.

De plus, en l'absence de Alfon Gonzalez, Pablo Duran et Jonathan Bamba devraient rejoindre Borja Iglesias en attaque.

La bonne nouvelle est que Mihailo Ristic pourrait être à nouveau en lice après s'être remis d'une blessure, tandis que Javier Rodriguez est de retour après une suspension.

