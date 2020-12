Real Madrid, Casillas soutient Zidane pour qu'il reste

Le Français est sous pression après une mauvaise passe, mais l'ancien gardien du club estime qu'il mérite de rester à son poste.

L'ensemble des accomplissements de Zinedine Zidane à la tête du lui a plus que donné le droit de tenter de changer les choses chez les Merengues, déclare Iker Casillas, qui a salué le technicien comme un "magnifique entraîneur". Le Français, qui en est à son deuxième passage à la tête du Real Madrid, a vu son avenir remis en question après une mauvaise série comprenant une seule victoire lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues.

Le Real Madrid n'a remporté que la moitié de ses 10 matches de à ce jour cette saison, tandis que leurs espoirs de se voir qualifier pour la phase à élimination directe en - traditionnellement acquis à Santiago Bernabeu - est totalement en jeu. Une défaite choc 2-0 contre le a laissé le Real Madrid en troisième position du groupe B avec un match à jouer, ce qui signifie qu'ils doivent battre le Borussia Monchengladbach pour passer au tour suivant.

Zinedine Zidane a guidé le Real Madrid vers trois titres successifs en Ligue des champions lors de son premier passage sur le banc de touche et a remporté un deuxième titre de champion la saison dernière. Au milieu des rumeurs croissantes sur l'avenir du technicien franaçis, l'ancien joueur de 48 ans serait sur le point d'être limogé par le président Florentino Perez, Casillas pense que son ancien coéquipier en a fait assez pour mériter plus de confiance. "Zizou est un entraîneur magnifique, un bon ami et fera tout son possible pour que Madrid soit le plus haut possible", a-t-il déclaré à AS.

Plus d'équipes

"Le Real Madrid est ma maison"

L'article continue ci-dessous

"Vous ne pouvez pas vivre dans le passé, mais il a mérité le droit à la confiance", a indiqué l'ancien portier espagnol. Sergio Ramos est un autre qui fait face à une période incertaine dans la capitale espagnole, le contrat du défenseur de longue date devant expirer à la fin de la saison. Le aurait offert à Ramos un contrat en or, mais Casillas espère que le capitaine de Madrid restera dans la capitale espangole. "Sergio est un emblème du Real Madrid et il vaut mieux qu'il soit à Madrid", a-t-il déclaré.

Le grand gardien de but, Iker Casillas a annoncé sa retraite en août, n'ayant plus disputé de match depuis qu'il a subi une crise cardiaque à l'entraînement avec Porto le 1er mai de l'année dernière. Il a déjà évoqué la perspective de revenir à Madrid, le club pour lequel il a fait 725 apparitions après avoir émergé dans le centre de formation, dans un rôle consultatif. S'exprimant après avoir remporté un prix pour ses réalisations sportives, Casillas a réitéré qu'il considérait Madrid comme sa «maison».

"C'est un prix pour toute ma carrière, depuis de nombreuses années", a-t-il déclaré. "Sur ce chemin, je dois remercier de nombreuses personnes que j'avais avec moi, sans oublier mes entraîneurs, tous mes coéquipiers, le sacrifice de mes parents et des clubs que j'ai eu. Le Real Madrid, qui est ma maison et le club qui m'a donné une autre occasion de découvrir un autre mode de vie, ainsi que Porto et l'équipe nationale".