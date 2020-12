Sanchez : "Limoger Zidane serait très précipité par le Real Madrid"

L'ancienne légende du Real Madrid, Hugo Sanchez, a reconnu que le Real ne répond pas aux attentes, mais et est contre le licenciement de Zidane.

Le limogeage de Zinedine Zidane serait une décision «très hâtive» du , a déclaré Hugo Sanchez. Il a exhorté les Blancos à rester avec leur entraîneur actuel malgré les récentes difficultés de forme.

Les champions d' en titre ont connu un début de saison 2020-2021 très compliqué, aussi bien sur la scène nationale qu'européenne. L'irrégularité dans les performances s'est avérée être un problème à certains moments la saison dernière, mais depuis l'entame de l'exercice en cours, les Merengue se montrent encore plus inconstants. La bande à Zidane n'a pris que 13 points en 10 matchs.

Des accrocs se sont également succédé en Ligue des Champions et le Real risque de rater une place dans les 8es de finale de la . Une défaite 2-0 contre le lors de la dernière journée a fait basculer les Blancos à la troisième place du groupe B avec un match à jouer - contre le Borussia Monchengladbach, le leader sa poule.

Plus d'équipes

Le destin du Real reste entre ses mains, tandis que le temps joue en sa faveur en , mais des interrogations sont soulevées sur le maintien de Zidane et sa capacité à s'appuyer sur les succès du passé récent. Il a juré de ne pas quitter Santiago Bernabeu, avec le désir de sa part de rectifier les choses, et Sanchez pense que la foi devrait être montrée en un technicien qui a déjà prouvé sa valeur.

L'article continue ci-dessous

Le légendaire ancien attaquant Blancos a fait savoir à ESPN quand il a été questionné à propos d'un possible limogeage de Zidane : "Non, je ne pense pas encore; ce serait très précipité pour le moment. Il faut attendre cette dernière journée de Ligue des Champions, et la situation est compliquée. Il y aura une certaine pression, de la nervosité et évidemment l'attente du résultat contre le Borussia Monchengladbach aussi."

Tout en appelant à la patience du Real, la légende mexicaine Sanchez - qui a marqué 208 buts en 283 apparitions pour les Blancos à l'époque où il jouait - admet que Zidane ne dispose pas de l'environnement idéal pour relancer les siens. Il a ajouté: «Il y a eu de sérieuses critiques sur Zidane. Il est soutenu en interne, mais je note sa nervosité parce que ses joueurs ne sont pas à la hauteur des attentes placées sur les joueurs du Real Madrid."

Le Real sera de retour à l'action contre Séville samedi, avant de de défier Mönchengladbach le 9 décembre dans un match capital de Ligue des Champions.