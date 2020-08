Real Madrid, Casemiro : "Ma prolongation ? C'est une question compliquée"

Le milieu de terrain brésilien a botté en touche concernant sa situation contractuelle et a évoqué le match retour de C1 contre Manchester City.

Homme de l'ombre du de Zinedine Zidane, Casemiro a illustré une fois de plus son importance tout au long de la saison et n'est pas étranger au titre conquis par les Merengue cette saison. Pourtant, l'international brésilien est souvent sous-estimé et pas considéré à sa juste valeur, la faute à son manque de flashy et d'apport statistiques. Casemiro est au coeur de plusieurs rumeurs ces dernières semaines concernant son avenir dans la capitale espagnole.

Alors qu'une prolongation de contrat du milieu de terrain défensif de 28 ans était évoquée, cette dernière tarde à venir et à être officialisée. Et forcément, la presse espagnole s'emballe et imagine des scénarios concernant l'avancée des négociations et les difficultés à trouver un accord entre les deux parties. Sous contrat jusqu'en juin 2023, Casemiro a botté en touche lorsque Esporte Interativo l'a interrogé concernant son avenir au Real Madrid.

"Nous avons des chances de réussir contre City"

"Ma prolongation de contrat ? C'est une question difficile à répondre. Ce n'est pas vraiment le moment pour en parler. Il est temps de parler de plutôt et nous y pensons à 100%. Le club est dans une situation compliquée (ndlr défaite 2-1 à Madrid en 8e de finale aller de Ligue des Champions). Lorsque le moment viendra mon agent répondra à cette question", a expliqué l'international brésilien qui a encore le temps de trouver un accord avec ses dirigeants avant que la situation ne devienne préoccupante.

Casemiro en a profité pour évoquer la situation du Real Madrid en après la défaite à l'aller contre Manchester City : "Avant la pause, nous étions dans une période difficile, mais ce qui est maintenant la "nouvelle normalité", ils ne pourront pas compter sur le facteur public et cela nous favorisera un peu, mais les joueurs et l'équipe seront les mêmes. Contre Manchester City, ce sera un beau match. Difficile pour nous deux. Pour le résultat du match aller (1-2), nous avons un peu plus compliqué notre tâche, mais nous sommes le Real Madrid et les meilleurs jouent ici. Nous avons des chances de réussir".

Enfin, le Brésilien a défendu Gareth Bale : "On passe tous par des moments difficiles parfois. Bale travaille, il sait que ce n'est pas le meilleur moment de sa carrière, mais il travaille, il a notre soutien, celui du club, celui du coach ... C'est un crack très important pour nous car il peut surprendre à tout moment et il l'a montré. Nous l'avons avec nous. À son meilleur niveau, il est dans le top 3 mondial, mais maintenant nous devons être réalistes et reconnaître qu'il n'est pas à son meilleur niveau".