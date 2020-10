Real Madrid, Casemiro lassé par la rumeur Kylian Mbappé

Le Brésilien a parlé du statut de leader du Real Madrid, de l'absence de but et de l'absence de recrutement lors du mercato estival.

Obstiné et déterminé sur le terrain, Casemiro sait également bien défendre ses coéquipiers et son équipe en dehors du terrain. Leader de avec dix points en cinq matches, le est tout de même parfois critiqué, que ce soit pour son jeu mis en place, son attaque poussive et son inactivité sur le mercato estival. À la veille du match entre le et le comptant pour les qualifications de la 2022, le joueur du Real Madrid a accordé une interview à "Vamos" dans laquelle il a passé en revue toute l'actualité de la Casa Blanca, ainsi que différentes questions liées à son cas personnel.

En plein rassemblement avec le Brésil et quelques heures après son vol pour le Pérou, le milieu de terrain a révélé une curieuse anecdote sur son vrai nom : "Peu de gens savent que je m'appelle en fait Casimiro, car le nom de famille de ma mère est avec i : Casimiro. Quand j'ai joué au Brésil, il y a eu un match à São Paulo dans lequel les gens ont commencé à m'appeler Casemiro. Ce jour-là, j'ai joué un grand match et j'ai décidé de continuer à m'appeler ainsi, avec e. Et jusqu'à aujourd'hui".

Concernant la bonne passe actuelle du Real Madrid, Casemiro est satisfait que son équipe soit leader de la : "Nous sommes leaders ... Les sentiments sont super! J'espère que les gens continueront à parler et nous continuerons leaders. La pré-saison ? C'était court, mais comme vous le dites en , "c'est ce que c'est". Nous cherchons encore à trouver notre meilleure forme et nous en manquons un peu, mais la dynamique est bonne".

"Nous ne pouvons pas marquer cinq buts à chaque match"

L'article continue ci-dessous

Le milieu de terrain brésilien est confiant concernant les capacités de son équipe à marquer des buts : "Comment pouvons-nous ne pas marquer un but ! Benzema est probablement le meilleur neuf du monde et il faut avoir un minimum de respect pour lui. Depuis l'année dernière, nous sommes une équipe très solide avec des joueurs comme Hazard, Rodrygo, Vinicius ... Nous ne pouvons pas marquer cinq buts à chaque match, mais il n'y a pas non plus de disette".

Casemiro n'est pas préoccupé par l'absence de recrue au Real Madrid : "Nous avons la même équipe qui a remporté la Ligue l'année dernière. Évidemment, plus il y a de joueurs de qualité, mieux c'est, mais avec cette équipe, nous avons montré que des titres peuvent être gagnés. Et l'année dernière, nous en avons soulevé deux titres (la Liga et la Super Coupe). Nous savons que l'équipe actuelle est forte. Des recrues étaient-elles nécessaires? C'est une question pour le président. "

Enfin, il a commenté la rumeur Kylian Mbappé, annoncé dans le viseur du Real Madrid : "C'est un grand joueur et dans ce club ils parlent de beaucoup de noms. Si Madrid signait tous ceux qui partent, nous aurions plus de 100 footballeurs dans l'effectif. Mbappé n'est pas notre joueur et je parlerai de lui quand il le sera, si jamais il l'est. Je l'aime bien, mais aussi Neymar, Coutinho ... Ce sont des footballeurs de très grande qualité et tout le monde adore ça".