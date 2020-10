Real Madrid, Modric dévoile sa conditon pour rester

Le milieu de terrain du Real Madrid, Luka Modric, a clairement indiqué qu'il souhaitait rester au club, son contrat expirant l'été prochain.

Le joueur de 35 ans a rejoint le en provenance de pour 35 millions d'euros en 2012.

Et pendant son séjour dans la capitale espagnole, il a disputé un total de 347 matchs et remporté 17 trophées pour le club.

Modric est actuellement appelé en sélection par la . De passage en conférence de presse, le métronome merengue a brièvement discuté de son avenir au Real Madrid.

"C'est la même chose qu'avec l'équipe nationale. Je vais de match en match et ensuite nous verrons ce qui se passe", a-t-il déclaré.

"Bien sûr, j'aimerais rester au Real Madrid. Cependant, je suis conscient que j'ai un certain âge et que le club doit faire de son mieux pour tout le monde. Tant que je sens que je suis une partie importante du Real Madrid, Je voudrais rester. Quand ce ne sera plus le cas, je chercherai de nouveaux défis. Cependant, cette question n'est pas encore à l'ordre du jour ", a encore confié Modric.