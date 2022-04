Real Madrid : Carlo Ancelotti ne ferme pas la porte à un retour à l'AC Milan

Carlo Ancelotti est l'un des entraîneurs les plus expérimentés et les plus réputés en activité. L'Italien a une carrière long comme le bras et a entraîné les meilleurs clubs de chaque championnat, puisqu'il a dirigé durant sa carrière l'AC Milan, le Real Madrid, le Bayern Munich, Chelsea et le PSG, remportant les cinq championnats majeurs au moins une fois. L'entraîneur du Real Madrid vit la saison de la rédemption, après les expériences avec plus d'ombres que de lumières à la tête de Naples et d'Everton.

Ancelotti aimerait prendre sa retraite à Milan

Dans une interview avec 'Rai Radio 1', l'entraîneur italien a abordé de nombreux sujets. En faisant le bilan de sa carrière multi-décorée, il a évoqué les succès qui lui ont procuré les émotions les plus fortes : "C'est difficile de faire des classements sur les résultats obtenus : ce sont toujours de grandes satisfactions, surtout les championnats dans lesquels la continuité compte beaucoup. Le championnat de Milan en 2004 a été un grand parcours, mais comment oublier celui avec Chelsea".

En parlant de Milan, il y a une rumeur récurrente de son retour chez les Rossoneri, étant donné ses liens avec le club : "J'en parlerai le jour où je finirai avec le Real Madrid : si je finis avec le Real Madrid dans 20 ans, je pense que je peux prendre ma retraite au lieu d'aller à Milan. Milan est l'une des rares équipes que je porte dans mon cœur parce qu'elle m'a élevé : pas en tant que joueur, mais en tant qu'entraîneur. En tant que conseiller ? Il y a Maldini qui fait un travail fantastique. On n'en a pas besoin de deux".

Le marché des Rossoneri est entrelacé avec celui de son équipe du Real, Asensio étant l'un des noms qui a été lié au Milan récemment : "C'est un joueur d'une qualité extraordinaire : il a souffert ces dernières années d'une grosse blessure au genou, son rétablissement a été assez lent. C'est un joueur important et je ne peux que faire une évaluation technique. L'avenir ? Je ne sais pas. Il est en train de discuter avec le club pour renouveler son contrat".

Ancelotti parle ensuite d'un sujet très débattu en cette période comme le temps effectif et du retour en Italie d'un de ses illustres collègues, à savoir Josè Mourinho : "Je suis d'accord, parce que maintenant on arrive à donner 10 minutes de temps additionnel et il y a toujours ce vice de perte de temps : je pense qu'on est arrivé au moment de mettre du temps effectif. Mourinho a redonné de l'enthousiasme à une ville et à un club qui en avaient absolument besoin : il fait un travail extraordinaire à la Roma grâce à son expérience et à ses qualités."

Enfin, l'entraîneur du Real Madrid a parlé de la Coupe du monde au Qatar, révélant quelle équipe nationale il soutiendra en l'absence de l'Italie : "Je soutiendrai le Canada lors de la Coupe du monde : je n'y suis pas allé depuis de nombreuses années et c'est mon deuxième pays. Et puis le président de la Fédération canadienne est un Abruzzais, alors on va tous applaudir le Canada".