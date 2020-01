Real Madrid, Benzema et Bale absents pour la Supercoupe d'Espagne

L'ailier gallois et l'international français rejoignent Eden Hazard à l'infirmerie et ne joueront pas lors de la Supercoupe d'Espagne.

Coupe dur pour le . Zinedine Zidane devra faire sans ses trois meilleurs attaquants pour la Supercoupe d' cette semaine. Gareth Bale et Karim Benzema ont rejoint Eden Hazard à l'infirmerie et ne participeront pas à la prochaine Super Coupe d'Espagne. Les Merengue avaient d'ores et déjà décidé de mettre de côté, Eden Hazard, jugé trop juste physiquement puisqu'il est de retour de blessure, pour faire le voyage en Arabie saoudite.

Les deux attaquants ont été ajouté à la liste d'absents malgré le fait que Gareth Bale et Karim Benzema aient participé à la victoire 3-0 du Real Madrid contre en samedi. L'ailier gallois a joué la totalité du match, tandis que l'attaquant français a disputé 81 minutes avant d'être remplacé par Luka Jovic. Aucun des deux ne sera aligné mercredi contre Valence. Zinedine Zidane pourra donc donner du temps de jeu à ses habituels remplaçants.

Une chance en or pour Jovic et Vinicius Junior ?

L'entraîneur du Real Madrid visera tout de même une place pour une nouvelle finale majeure, afin d'ajouter un nouveau trophée à sa collection, mais devra pour cela venir à bout de Valence sans ses trois attaquants. Karim enzema a été touché à sa jambe gauche, comme l'a informé le Real Madrid sur son site officiel dans un communiqué : "Après les tests effectués aujourd'hui par les services médicaux du Real Madrid, notre joueur Karim Benzema a été diagnostiqué avec une lésion dans le muscle semi-membraneux en raison de contusions sur sa jambe gauche".

Les Merengue ont également fait une précision sur l'état de santé de Gareth Bale afin de confirmer son forfait : "Après les tests effectués aujourd'hui, Gareth Bale a été diagnostiqué avec une infection des voies respiratoires supérieures". L'international gallois sera déçu de se retrouver une fois de plus forfait pour une rencontre cette saison. Le joueur de 30 ans, gêné par les blessures depuis son arrivée au Real Madrid, connaît une nouvelle campagne ravagée par les blessures.

Gareth Bale a été limité à seulement 14 apparitions toutes compétitions confondues avec le Real Madrid après la première moitié de la saison, avec deux buts marqués contre au mois de septembre. Désormais, Luka Jovic, Vinicius Junior, voir même Rodrygo, qui ont eu moins de temps de jeu depuis plusieurs semaines pour certains, depuis le début de saison pour d'autres, vont avoir l'occasion de se montrer et de faire leurs preuves face à Valence.