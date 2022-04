Real Madrid : "Benzema est au même niveau que Cruyff !", analyse Bruno Genesio

L'entraîneur de Rennes Bruno Genesio estime que l'attaquant du Real Madrid Karim Benzema joue comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Le joueur de 34 ans est actuellement dans la meilleure forme de sa carrière, après son triplé contre Chelsea en Ligue des champions mercredi, portant son total à 37 buts en 36 apparitions cette saison.

"Benzema est l'un des meilleurs de l'histoire du jeu"

Cette forme ne surprend pas Bruno Genesio, car l'entraîneur rennais estime qu'il est au même niveau que Johan Cruyff, qui est considéré comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football. Cruyff a remporté trois trophées consécutifs en Coupe d'Europe avec le FC Barcelone et a conduit les Pays-Bas en finale de la Coupe du monde, faisant de lui l'une des figures les plus influentes du football.

Real Madrid : La réaction de Karim Benzema après son récital contre Chelsea

"Ce n'est pas comme si nous avions découvert hier qu'il était parmi les meilleurs du monde", a déclaré Bruno Genesio en conférence de presse avant la rencontre de Rennes face à Reims samedi. "Pour moi, Karim Benzema est l'un des meilleurs de l'histoire du jeu, au même niveau qu'un Johan Cruyff ou des joueurs de ce niveau".

Meilleur buteur de Liga et vice-meilleur buteur en C1

"Ce qui en dit le plus sur sa qualité, au-delà de ses buts, c'est son intelligence de jeu. C'est tout ce qu'il fait, ses mouvements, ses décisions", a conclu l'ancien entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Karim Benzema est de loin le meilleur buteur de la Liga cette saison.

Un ex-coach du Real place Benzema à la hauteur de Di Stefano

L'article continue ci-dessous

L'international français a marqué 24 fois dans l'élite espagnole, ce qui le place en première position avec dix unités de plus que son dauphin, Enes Unal, le deuxième meilleur buteur du classement. En plus de cela, Karim Benzema est également en tête du classement des passes décisives en championnat d'Espagne avec 11 unités à son actif.

En revanche, Karim Benzema n'est pour le moment pas le leader du classement des meilleurs buteurs en Ligue des champions. Le Français est contraint de se contenter de la deuxième place avec 11 buts en huit matchs de Ligue des champions, ce qui le place à une unité derrière la star du Bayern Munich, Robert Lewandowski.