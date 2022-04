Un ex-coach du Real place Benzema à la hauteur de Di Stefano

Fabio Capello, ancien entraîneur du Real Madrid, a osé comparé Karim Benzema à Alfredo di Stefano après la performance XXL du Français contre Chelsea.

Mercredi soir, en quarts de finale aller de la Ligue des Champions, Karim Benzema a illuminé la partie par sa classe en signant un magnifique triplé. Et c’était son deuxième de suite dans cette épreuve après celui réussi contre le PSG au précédent tour. Un exploit de taille et qui lui a valu beaucoup d’éloges.

L'article continue ci-dessous

Capello est conquis par Benzema

Dans toute l’Europe, on s’est empressé à saluer le magnifique match de l’international tricolore. Et parmi ceux qui se sont montrés les plus laudateurs à son endroit il y a donc Fabio Capello.

Au micro de Sky Italia, Don Fabio a confié : "Benzema est un avant-centre polyvalent, qui rappelle Di Stéfano, ce qui ne veut peut-être rien dire pour les jeunes, mais qui en dit long pour ceux qui connaissent le football". L’Italien sait de quoi il parle, vu qu’il a été entraineur de l’équipe merengue à deux reprises et qu’il y a croisé « le Ballon d’Or des Ballons d’or".

« Il (Benzema) participe à la manœuvre, marque des buts importants et est un leader sur le terrain. Il est le meilleur homme d'Ancelotti, a poursuivi le coach champion d’Europe en 1994. De plus, le Real Madrid a une défense très compacte et prudente, il n'est pas facile de le marquer et il a une grande capacité à casser et à faire des dégâts devant ». Des compliments que KB9 appréciera, même s’il ne doit certainement pas en manquer en ce moment.