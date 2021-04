Real Madrid : Benzema bientôt récompensé ?

Karim Benzema est sur le point de renouveler son contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2023, selon Marca.

Si tout va bien, le séjour du n° 9 dans la capitale sera prolongé d'un an à partir de 2022 et devrait se terminer avant la fin de la saison.

Un ou deux ans de plus pour Benzema ?

Benzema a déjà reçu un appel à prolonger de la part du club, qui tient à reconnaître les performances exceptionnelles qu'il a livrées jusqu'à présent cette saison.

Le Real Madrid, en proposant une prolongation d'un an, reste fidèle à sa politique de ne prendre les choses que d'année en année pour les joueurs de plus de 30 ans; ils ont simplement avancé les négociations d'un an dans le cas de Benzema pour éviter que le joueur n'entre dans la dernière année de son contrat, comme cela s'est produit avec Sergio Ramos, Lucas Vazquez et Luka Modric.

L'accord devrait être signé avant la fin de la saison 2020/21, à moins que quelque chose ne change radicalement, car la relation entre le joueur et le club est très bonne. Depuis son arrivée en 2009, Benzema n'a jamais demandé d'augmentation de salaire ou de nouveau contrat - il a toujours été fidèle à cette politique. Le club est allé au joueur avec une nouvelle offre et le Français n'a pratiquement pas modifié quoi que ce soit.

Karim Benzema a clairement exprimé son désir de jouer au Real Madrid jusqu'en 2023 au moins, et il a parlé de rester au-delà de 2022 après la victoire contre l'Atalanta Bergame en C1.

"Ma porte est ouverte si le président veut renouveler mon contrat", avait-il alors déclaré.

L'ancien club de Benzema, Lyon, surveille sa situation à Madrid et souhaite le faire signer pour ses dernières années avant sa retraite. Cette possibilité n'a pas été exclue, car Benzema pourrait rejoindre l'OL en 2023 à l'âge de 35 ans.

Dans l'état actuel des choses, Benzema est l'un des joueurs les plus importants du Real Madrid et son professionnalisme ne peut être remis en question. Il a encore beaucoup à offrir au club et ils espèrent le garder encore deux ans.