Real Madrid : Bellingham révèle le rôle d’Ancelotti dans son adaptation

Etincelant avec le Real Madrid cette saison, Jude Bellingham révèle le rôle joué par Carlo Ancelotti dans son adaptation au club madrilène.

Vainqueur du Golden Boy 2023, Jude Bellingham a accordé un entretien au média italien, Tuttosport, en prélude à la remise de trophée. Si l’international anglais doit en partie ce prix à ses performances avec le Borussia Dortmund la saison écoulée, l’ancien joueur de Birmingham City est revenu sur son adaptation au Real Madrid cette saison et sur la partition de son entraineur, Carlo Ancelotti.

Bellingham se réjouit de son titre

Alors qu’il a échoué aux deuxième et troisième places respectivement en 2021 et en 2022, Jude Bellingham a enfin remporté le Golden Boy en 2023. L’international anglais ne cache pas sa joie partagée par ses partenaires du Real Madrid. « Il y a beaucoup de gens heureux à Madrid, à commencer par le président, mais je suis surtout fier de moi (…) Je l'attendais avec impatience, c'est un trophée pour la vie que l'on ne peut gagner qu'une fois. Le tableau d'honneur confirme le bien-fondé et l'autorité du prix. C'était ma dernière chance, car en 2024 je ne pourrai plus concourir parce que je serai trop vieux », confie-t-il au micro du média qui décerne le Golden Boy chaque année.

Jude Bellingham remercie Carlo Ancelotti

Si tout le monde est heureux pour Bellingham au Real Madrid, c’est aussi parce qu’ils ont eu l’occasion de voir quel joueur exceptionnel. L’ancien milieu de terrain du Borussia Dortmund, qui évolue plus haut, avec Los Blancos, est le meilleur buteur du club cette saison avec 15 buts et 4 passes décisives, toutes compétitions confondues. Toutefois, Bellingham doit son adaptation rapide au Real Madrid à un homme en particulier : Carlo Ancelotti. « J'ai fait des efforts et j'ai énormément travaillé pour progresser, mais tout le mérite revient à Monsieur Ancelotti, qui a trouvé la bonne position pour moi et m'a donné plus de liberté sur le terrain. Aujourd'hui, je vole sur le terrain et ce n'est que le début », révèle Jude Bellingham.

Getty

Le pronostic de Bellingham pour le Golden Boy 2024

Vainqueur du Golden Boy cette année, Jude Bellingham a une idée des joueurs qui vont remporter ce prix en 2024. L’Anglais a pris tout le monde au dépourvu avec son pronostic. « Je citerai trois noms. Tout d'abord, Arda Güler, c'est un phénomène, nous le voyons s'entraîner et nous sommes ravis de lui. Ensuite, mon ancien coéquipier Jamie Bynoe-Gittens du Borussia Dortmund. Et enfin mon frère Jobe, un attaquant pur-sang comme notre père », ajoute le Golden Boy 2023.