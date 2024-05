Real Madrid : Bellingham, le grand perdant

Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, est l'une des nombreuses personnes déçues par la décision de Toni Kroos de se retirer du football

L'Italien a désespérément tenté de convaincre Kroos de signer pour une saison supplémentaire, mais en vain.

Ancelotti comptait encore sur Kroos pour être titulaire la saison prochaine, mais avec son départ, un plan a déjà été élaboré pour « remplacer » le maestro allemand. Selon Marca, l'idée est que Jude Bellingham prenne le rôle laissé vacant par Kroos, ce qui signifie qu'il jouera beaucoup plus bas qu'il ne l'a fait cette saison.

Bellingham subit la révolution Mbappé

Si Ancelotti s'en tient au système hybride 4-4-2/4-1-2-1-2, Bellingham jouera probablement aux côtés d'Aurélien Tchouameni ou d'Eduardo Camavinga dans l'axe du milieu de terrain, ce qui permettra à un certain Kylian Mbappé d'entrer dans l'équipe aux côtés de Vinicius Junior et de Rodrygo Goes en attaque.

Bellingham n'aura peut-être pas l'impact d'un buteur comme il l'a fait lors de sa première saison, mais il jouera tout de même un rôle important pour le Real Madrid en attaque. Toutefois, il aura fort à faire, car peu de joueurs peuvent rivaliser avec la qualité de Kroos en tant que contrôleur du jeu...