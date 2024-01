Real Madrid – Barcelone : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le Real Madrid et le FC Barcelone s’affrontent dimanche en finale de la Supercoupe d’Espagne. Les dernières infos ici.

Le Real Madrid et le FC Barcelone ne sont pas concernés par les échéances en Liga en ce moment. Les deux équipes sont engagés dans la Supercoupe d’Espagne qui se déroule en Arabie Saoudite cette année. Vainqueurs tous les deux en demi-finale, Merengues et Blaugranas offrent un classico au public saoudien en finale de la compétition.

Real Madrid – Barcelone, une finale aux allures de revanche

Que ce fut laborieux pour le Real Madrid en demi-finale ! Les Merengues ont dû attendre les prolongations avant de pouvoir se défaire de l’Atlético Madrid. Dans un match âprement disputé, les hommes de Carlo Ancelotti ont renversé les Colchoneros au bout de 120 minutes pour composter leur ticket pour la finale de la Supercoupe (5-3). Le Real Madrid continue ainsi sur la lignée de sa saison en enchaînant les victoires, même dans les situations les plus embarrassantes. En témoignent, les cinq succès sur les cinq dernières rencontres. Défaits par le Barça lors de l’édition précédente au même stade de la compétition, les Merengues tiennent une occasion de revanche qu’ils ne comptent pas manquer.

Le Barça a eu moins chaud que le Real en demi-finale. Les Blaugranas ont éliminé Osasuna après un match non moins laborieux (2-0). Mais contrairement au Real Madrid, le Barça alterne le bon et le moins bon cette saison. Malgré ses quatre victoires sur ses cinq précédentes rencontres, le FC Barcelone n’est pas encore rassurant cette saison. Les hommes de Xavi ont d’ailleurs fait montre de leurs lacunes sur quelques phases de jeu face à Osasuna. Toutefois, l’équipe a le don de se transcender lors des classicos et pourrait récidiver le résultat de la saison dernière une fois encore.

Horaire et lieu de match

Real Madrid – Barcelone

Finale Supercoupe d’Espagne

Lieu : Al-Awwal Park (Arabie Saoudite)

A 20h française

Les compos probables du match Real – Barça

Real : Kepa – Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy – Valverde, Tchouaméni, Modric, Bellingham – Rodrygo, Vinicius

Barça : Pena – Koundé, Araujo, Christensen, Balde – Pedri, De Jong, Gündogan – Yamal, Felix, Lewandowski

Sur quelle chaîne suivre le match Real – Barça ?

La rencontre entre le Real Madrid et le FC Barcelone comptant pour la finale de la Supercoupe d’Espagne sera à suivre ce dimanche 14 janvier 2024 à partir de 20h sur La Chaîne L’Equipe.