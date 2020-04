Real Madrid, Bale : "Le confinement est strict en Espagne"

L'international gallois a raconté son quotidien pendant le confinement et est revenu sur sa Ligue des champions préférée.

Les joueurs de football vivant en , en et en sont tous dans le même bateau. Ils sont confinés depuis la mi-mars et doivent faire avec, tout en essayant de se maintenir en forme en vue d'une éventuelle reprise de leurs championnats respectifs. Dans une interview accordée à BT Sport, Gareth Bale, discret sur les réseaux sociaux, a donné de ses nouvelles. L'attaquant du a confessé que le confinement en Espagne est assez dur, mais il en profite pour passer du temps en famille.

"Je pense que nous sommes en confinement en Espagne depuis six semaines. C'est un confinement assez strict. Nous ne pouvons pas nous promener ni faire du sport. C'est assez strict mais c'est ce qui est le mieux pour tout le monde. Nous comprenons tous qu'il s'agit de sacrifices nécessaires et qu'ils essaient de faire les choses du mieux qu'ils peuvent. Je me sens comme nous nous sentons tous, mais nous devons retenir le positif. Normalement, nous voyageons tous les deux jours pour jouer à l'extérieur ou passer la nuit loin de chez nous avant les matches à domicile. Maintenant, je suis à la maison avec mes enfants, ma femme et ma famille. J'aime passer du temps avec eux et ne pas avoir à aller travailler tous les matins", a expliqué le Gallois.

"Ils nous ont envoyé des entraînements pendant deux semaines à faire dans la salle de sport. Course à pied, poids, exercices de prévention pour vous assurer que vous êtes toujours au meilleur niveau. Nous sommes en contact via Zoom. Nous essayons d'être dans la meilleure forme possible si nous devons revenir pour ne pas être à un mauvais niveau et pouvoir revenir en force pour jouer le reste de la saison", a ajouté l'ailier du Real Madrid.

Gareth Bale a été invité à trancher sur la remporté qui l'a le plus marqué : "La Décima. C'était ma première fois. Le sentiment de soulever ce trophée est unique. Aussi à cause de la façon dont nous l'avons gagné. Tout était nouveau et spécial. Il n'est pas facile de garder le trophée. La douzième du Real Madrid que nous avons gagné à Cardiff était aussi spécial. Tout le monde ne peut pas gagner à domicile. Aussi la treizième à Kiev, pour le but que j'ai marqué, celui de la victoire. Mais si je dois en choisir une, ce serait La Décima".

Enfin, le Gallois a jugé le parcours européen de son ancien club, Tottenham, la saison dernière : "Normalement, nous aurions atteint la finale ou la demi-finale. Cela semblait étrange de ne pas y arriver. Tout le monde aime regarder la finale de la Ligue des champions. Avec Tottenham, je voulais vraiment la voir. J'espérais qu'ils atteindraient la finale. Pendant les phases éliminatoires, ils ont fait de bons matchs, comme en demi-finale. Pour nous, fans de Tottenham, la finale a été un peu décevante mais il faut regarder plus généralement. Ils se sont très bien débrouillés jusqu'à la finale et ont fait de leur mieux".