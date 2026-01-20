Real Madrid - AS Monaco : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C'est un AS Monaco au visage janusien qui débarque à Madrid, écartelé entre une crise domestique aiguë et un parcours européen qui maintient le club sous assistance respiratoire. En Ligue 1, le constat est alarmant pour Sébastien Pocognoli, qui n'a pas réussi à redresser la barre depuis son arrivée : les Monégasques sont en chute libre, ayant perdu sept de leurs huit derniers matchs de championnat, dont une récente défaite 1-3 à domicile face à Lorient qui a provoqué la colère des supporters. Pourtant, la Ligue des Champions agit comme un trompe-l'œil salvateur pour le club de la Principauté, qui reste invaincu lors de ses cinq dernières sorties continentales et totalise neuf points, un butin suffisant pour espérer accrocher les barrages. Si le souvenir de l'exploit de 2004 plane toujours, la réalité actuelle est celle d'une politique sportive remise en question, symbolisée par les paris ratés sur des stars en méforme comme Ansu Fati ou Paul Pogba, ce dernier étant d'ailleurs forfait pour ce choc après n'avoir disputé qu'une demi-heure de jeu cette saison.

Le "Derby Kylian Mbappé" dans un Bernabéu sous tension

Pour le public français, ce match revêt une dimension symbolique immense : c'est le "derby Kylian Mbappé", qui retrouve son club formateur quelques jours après avoir assumé son statut de leader en conférence de presse. L'attaquant français, qui a déclaré comprendre les sifflets du Bernabéu tout en demandant l'union sacrée, sera la figure de proue d'un Real Madrid qui entame sa première soirée européenne sous l'ère Álvaro Arbeloa. Le contexte madrilène est électrique après le départ de Xabi Alonso ; bien que l'équipe ait réagi en battant Levante 2-0, elle reste sur deux défaites en trois matchs de C1 (contre City et Liverpool) et pointe à une inhabituelle 7e place. Mbappé, qui a assuré avoir une relation apaisée avec Vinicius Jr - déclarant avec humour "Je ne suis pas Vini... je le cherche et je lui donne des ballons" - devra guider les siens pour éviter les barrages, synonymes de chaos dans une saison déjà tumultueuse.

Duel tactique : La fragilité monégasque face au retour de Vinicius

Sur le plan tactique, Sébastien Pocognoli devra bricoler avec un effectif instable et privé de Takumi Minamino. L'entraîneur belge a récemment opté pour un 4-4-2, s'appuyant sur la créativité d'Akliouche et Golovin sur les côtés, mais son équipe souffre d'un déséquilibre chronique, le bloc se coupant souvent en deux avec six joueurs à vocation défensive et quatre autres au repli aléatoire. En attaque, Folarin Balogun, buteur décisif contre Galatasaray mais loin de ses standards rémois (seulement 15 buts en deux ans et demi à Monaco), est désormais menacé par l'émergence du jeune Ilenikhena. Côté madrilène, l'attention se portera sur le retour de Vinicius Jr dans le onze de départ après la polémique des sifflets ; Arbeloa compte sur l'intensité et un pressing agressif pour reconquérir le public, malgré l'absence de cadres comme Rodrygo.

Un match pour la survie européenne

Au-delà des hommes, l'enjeu comptable est critique pour les deux formations, séparées par seulement trois points au classement général. Pour Monaco, 19e, l'objectif est de sécuriser une place en barrages avant un dernier test redoutable contre la Juventus, Sébastien Pocognoli se posant en "bouclier" pour libérer ses joueurs de la pression nationale. Pour le Real Madrid, une victoire est impérative pour valider une qualification directe en huitièmes de finale et s'épargner l'incertitude des play-offs. Arbeloa l'a martelé : il faut transformer la colère du stade en applaudissements, car un nouveau faux pas au Bernabéu plongerait le champion d'Europe dans une crise institutionnelle dont Monaco, malgré ses propres tourments, rêverait de profiter.

Sur quelle chaine suivre le match Real Madrid - Monaco

La rencontre entre le Real Madrid et l'AS Monaco sera diffusée ce mardi 20 janvier à partir de 21h00, heure française, sur la chaine Canal+ Foot. Il vous sera aussi possible de visionner ce match en streaming via l'application MyCanal.

Horaire et lieu du match Real Madrid - AS Monaco

Ligue des Champions - Ligue des Champions Estadio Bernabeu

Le match entre le Real Madrid et l'AS Monaco se tient ce mardi 20 janvier à partir de 21h00, heure française, au Stade Santiago Bernabeu de Madrid.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe du Real Madrid

Le Real Madrid aborde la réception de Monaco dans un contexte sportif tendu et avec un effectif amoindri. Suspendu après avoir écopé d’un troisième carton jaune lors de la phase de ligue, Álvaro Carreras manquera ce rendez-vous européen. Il rejoint une liste d’absents déjà fournie, comprenant Éder Militão, Trent Alexander-Arnold, Ferland Mendy, Antonio Rüdiger et Rodrygo, tous touchés physiquement. Brahim Díaz, qui vient juste de finir la CAN, n’est pas non plus disponible. Pour Arbeloa, la marge de manœuvre défensive reste donc limitée à la veille de ce choc de Ligue des champions.

La principale note positive vient de Kylian Mbappé. L’ancien Monégasque, remis d’une gêne au genou, a marqué contre Levante et devrait enchaîner. Déjà auteur de neuf buts en Ligue des champions cette saison, un total inédit dans sa carrière, le Français reste l’arme offensive numéro un d’un Real en quête de stabilité après une série de revers et un changement récent sur le banc.

Infos sur l'équipe de l'AS Monaco

À l’approche du déplacement au Santiago-Bernabéu, Monaco se présente sans souci disciplinaire mais avec plusieurs absences notables. Sorti tardivement sur blessure contre Lorient, Folarin Balogun avait suscité des inquiétudes, d’autant plus que l’attaquant américain reste sur trois matches consécutifs avec un but en Ligue des champions. Inscrit dans le groupe, il est toutefois pressenti pour débuter et mener l’attaque monégasque.

Le chantier est en revanche plus conséquent à l’infirmerie. Paul Pogba (mollet), Lukas Hradecky, Takumi Minamino, Mohammed Salisu et Christian Mawissa sont forfaits, tout comme Vanderson. Lamine Camara et Krépin Diatta reviennent à peine de la CAN et ne seront pas opérationnels. Malgré ce contexte, Pocognoli devrait s’appuyer sur un quatuor offensif articulé autour de Balogun, soutenu par Akliouche, Ansu Fati et Golovin, pour tenter d’exister face au Real Madrid.

