Real Madrid : Après la défaite au Clasico, un crack ouvre la porte à un départ

Le Real Madrid est sur le point de perdre l’une de ses pépites au cours de ce mercato estival.

Dans la nuit du samedi 3 à dimanche 4 août 2024, le Real Madrid affrontait le FC Barcelone en amical au MetLife Stadium, aux États-Unis, dans le cadre d’un match amical en vue de la préparation de la nouvelle saison. Mais les Madrilènes ont perdu en s’inclinant sur le score de 1-2 devant les Culés.

Nico Paz réfléchit à un départ de la Maison Blanche

Orphelin de quelques-unes de ses stars, dont sa recrue phare de l’été, Kylian Mbappé, le Real Madrid ne trouve pas la bonne formule jusque-là en matchs de préparation aux Etats-Unis. Après une première défaite contre l’AC Milan (1-0), les Merengue ont également perdu face au Barça (1-2) lors de leur deuxième match de préparation. Lors de cette présaison, le Real Madrid promeut certains de ses joueurs de la Castilla, dont le défenseur central Joan Martínez, Jacobo Ramón, Lorenzo Aguado, Rafael Obrador ou encore Nico Paz.

Unique buteur de la Maison Blanche contre le Barça, ce dernier pourrait quitter le Real Madrid prochainement. Selon les informations de Marca, le milieu offensif argentin réfléchirait à son avenir et serait ouvert à un départ. Le joueur de 19 ans, selon le média ibérique, veut se servir de cette tournée estivale pour attirer sur le marché de transferts.

Celui qui a fait quelques apparitions avec l’équipe première la saison dernière en inscrivant un but en Ligue des champions contre Naples, estime que la Maison Blanche regorge de talents pour continuer à marcher sur l’Europe. « Je suis là pour aider quand j'en ai besoin et je suis heureux des minutes dont je peux profiter. Nous avons des joueurs plus que capables et prêts à aider l'équipe première et cela se voit », a déclaré Nico Paz après le Clasico, dans des propos rapportés par Mundo Deportivo.

Faut-il rappeler que Nico Paz a un contrat jusqu’en 2027 avec le Real Madrid.