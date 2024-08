Real Madrid - FC Barcelone : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le premier Clasico de la saison a lieu ce dimanche entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Les dernières infos ici.

Comme la Ligue 1 française, LaLiga espagnole démarre dans deux semaines. Mais avant le début de la saison, les supporters du cuir rond espagnol auront droit à un match alléchant entre les deux grands rivaux du championnat. Le Real Madrid et le FC Barcelone, comme l’été dernier aux Etats-Unis, s’affrontent une fois encore cet été lors d’un match amical.

La Maison Blanche en quête d’un rebond

Les supporters du Real Madrid et du FC Barcelone vont suivre le 258e Clasico entre les deux clubs espagnols ce dimanche. Il s’agit d’un match amical entre les champions et vice-champions de LaLiga espagnole. Présent aux Etats-Unis, le Real Madrid a déjà disputé une première rencontre amicale contre l’AC Milan. Mais les hommes de Carlo Ancelotti ont été battus par les Rossoneri (1-0). Absents contre les Italiens, Kylian Mbappé, Dani Carvajal, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, et Jude Bellingham le seront encore pour le Clasico ce dimanche.

De son côté, le FC Barcelone, qui a fait un score (2-2) contre Manchester City avant de s’en sortir aux tirs au but (4-1) pour son premier match, va essayer de battre une fois encore le Real Madrid aux Etats-Unis après l’avoir fait l’été dernier lors de la présaison. C’est un duel qui permettrait aux Culés de lancer la saison après les Clasico perdus au cours de la saison contre les Merengue. Nouveau coach des Catalans, Hansi Flick devra également composer sans Lamine Yamal, Pedri, Gavi ou encore Frenkie de Jong.

Horaire et lieu du match

Real Madrid - FC Barcelone

Match amical de présaison

Lieu : MetLife Stadium (États-Unis)

A 1h française

Les compos probables du match Real Madrid - FC Barcelone

Real Madrid : Courtois - Lucas, Vallejo, Rüdiger, Garcia - Modric, Martin, Ceballos - Güler, Endrick, B. Diaz

FC Barcelone : Ter Stegen - Koundé, Martinez, Lenglet, Balde - Casado, Torre, Gündogan - Raphinha, Lewandowski, Vitor Roque

Sur quelle chaîne suivre le match Real Madrid - FC Barcelone ?

La rencontre entre le Real Madrid et le FC Barcelone sera à suivre en direct ce dimanche 4 août 2024 à partir de 1h sur L’Équipe Live Foot. Il vous sera aussi disponible pour visionner le match en streaming sur le site de L'Équipe.