Real Madrid : Ancelotti pressé de remporter la Liga

Tout ce que les Blancos doivent faire, c'est éviter la défaite contre l'Espanyol au Santiago Bernabeu et le titre de champion leur reviendrait. Ce serait la première fois que Carlo Ancelotti remporterait le plus grand prix du football espagnol.

Madrid compte actuellement 15 points d'avance en tête de la Liga et a été de loin la meilleure équipe d'Espagne cette saison. Ils affrontent une équipe de l'Espanyol qui s'est consolidée en 13e position après avoir été promue de Segunda la saison dernière.

Madrid espère gagner plus que la Liga cette saison, bien sûr. Mardi, ils ont affronté Manchester City en demi-finale aller de la Ligue des champions et se sont inclinés 4-3 à l'Etihad Stadium. Le retour se fera au Bernabeu mercredi.

Mais bien que ce match soit d'une importance colossale, Ancelotti a concédé qu'il souhaitait conclure la Liga avec un minimum d'agitation demain.

"Après le match contre City, les joueurs pensaient déjà à l'Espanyol", a déclaré l'entraîneur italien lors de sa conférence de presse d'avant-match, dans des propos rapportés par Marca.

"Les grands joueurs de tennis, lorsqu'ils ont la balle de match, gagnent le match. J'espère que nous pourrons le faire demain. L'équipe a bien travaillé jusqu'à présent. Nous avons joué et gagné dans presque tous les grands terrains".

Ancelotti était réticent à l'idée de prétendre que son succès avec Madrid cette saison, alors qu'il avait été considéré comme dépassé par beaucoup, était la confirmation d'un style de gestion plus ancien.

"Je ne sais pas si c'est une justification de la vieille école des entraîneurs. Les entraîneurs doivent voyager dans le temps et je ne me considère pas comme un vieil homme. Dire que le football d'il y a 20 ans est le même que celui d'aujourd'hui n'est pas le cas. Les règles ont changé et le football aussi. Il faut s'adapter et le football va continuer à changer."