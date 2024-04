Real Madrid, Ancelotti adoube deux cracks du Barça

L’entraineur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, s’est montré élogieux envers deux pépites du Barça avant le classico entre les deux équipes, dimanche.

Le Real Madrid affronte le Barça dimanche dans le cadre de la 32e journée de Liga. L’entraineur madrilène était en conférence de presse ce samedi à 24 heures du classico. Si le technicien italien a pris le soin de répondre aux critiques sur le jeu de son équipe, il n’a pas manqué de s’exprimer sur le Barça dont il est sous le charme de deux des pépites.

Carlo Ancelotti sous le charme de Lamine Yamal et Pau Cubarsi

A l’instar du Real Madrid, le FC Barcelone est en train de former son équipe pour la prochaine décennie. Mais contrairement au club madrilène, les Blaugranas s’appuient sur leur centre de formation. Des jeunes issus de la Masia ont explosé dans l’équipe première à l’image de Pedri et de Gavi. Cette saison, le club a mis sous les projecteurs Lamine Yamal et plus récemment Pau Cubarsi. Les deux pépites se montrent à un très bon niveau au point d’impressionner un certain Carlo Ancelotti.

« La connexion entre les vétérans et les jeunes est très importante car les vétérans apportent des connaissances et de l'expérience, et les jeunes apportent de l'enthousiasme. Lamine (Yamal) et Cubarsi ont été une surprise pour tout le monde car ils jouent très bien. Ils sont très jeunes et auront un futur avec beaucoup de succès », a déclaré le coach du Real Madrid.

Ancelotti veut mettre fin à la course au titre

Même s’il est sous le charme de Yamal et de Cubarsi, Carlo Ancelotti ne verrait pas d’un mauvais œil une méforme des deux cracks dimanche. Cela, surtout que le classico pourrait sceller le sort de la Liga en cas de victoire du Real Madrid (1er, 78pts) qui prendrait onze points d’avance sur le Barça (2e, 70pts). Une occasion que ne souhaite pas manquer Ancelotti malgré tout le respect qu’il a pour le FC Barcelone. « Nous sommes très près du but, nous allons affronter une équipe très compétitive. Elle se débrouille très bien. C'est le Clasico habituel, équilibré, compétitif, c'est l'occasion de gagner le championnat », a confié l’ancien coach du PSG.