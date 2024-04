Real Madrid, la réponse cinglante d'Ancelotti aux critiques sur le jeu madrilène

L’entraineur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a répondu samedi aux critiques sur le jeu pratiqué face à Manchester City, mercredi.

Carlo Ancelotti était en conférence de presse ce samedi en marge du classico contre le Barça, dimanche. Face à la presse, le technicien italien n’a pas échappé aux questions sur la qualification contre Manchester City mercredi. L’entraineur du Real Madrid en a profité pour répondre aux critiques sur la tactique employée face aux Citizens.

Carlo Ancelotti se concentre sur la satisfaction des fans du Real Madrid

Mercredi dernier, le Real Madrid s’est imposé aux tirs au but sur la pelouse de Manchester City pour décrocher son ticket pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Contrairement à la manche aller (3-3), le match retour n’a pas été riche en buts (1-1). Cela notamment en raison de la décision du Real de défendre, fermant ainsi les espaces. Un choix étonnant qui a même provoqué des critiques de la part de certains observateurs qui trouvent que le club madrilène est passé sur un coup de chance. Interrogé sur la question en conférence de presse ce samedi, Carlo Ancelotti a répondu que l’important, c’était de rendre les supporters merengues heureux et pour ça, il fallait se qualifier.

Getty Images

« Je ne suis pas surpris. Tout le monde a son opinion. Pour nous, la façon dont nous devons jouer est très claire. Il faut bien gérer quand on a le ballon et quand on ne l'a pas. Jusqu'à présent, je n'ai trouvé aucun de nos supporters mécontents. Ils sont heureux et j'en suis heureux », lâche Il Mister.

Carlo Ancelotti élogieux envers le Barça

Après la qualification en demi-finale de C1, le Real Madrid est désormais tourné vers le classico contre le FC Barcelone, prévu ce dimanche. Un match qui pourrait peut-être connaitre la première titularisation d’Eder Militao depuis son retour de blessure.

X / @edermilitao

« Il pourrait être titulaire. Il a seulement besoin de minutes, il est prêt. Il veut jouer. Il pourrait être une option », laisse entendre Carlo Ancelotti qui a ensuite quelques mots doux à l’endroit du Barça. « Nous sommes très près du but, nous allons affronter une équipe très compétitive. Elle se débrouille très bien. C'est le Clasico habituel, équilibré, compétitif, c'est l'occasion de gagner le championnat », ajoute-t-il.