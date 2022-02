RB Salzbourg - Bayern Munich 1-1, le Bayern a failli tomber

Duel entre autrichiens et allemands en 8es de finale de la C1, ce mercredi soir. Et la première occasion était à mettre à l'actif des Bavarois. Sur le flanc droit, Serge Gnabry se jouait d'Andreas Ulmer et tentait du pied droit. Philipp Köhn détournait sur sa droite.

Mais ce sont bien les locaux qui versaient le premier sang à la 20e minute. Adeyemi centrait dans la surface, où Aaronson déviait. Adamu reprenait sans contrôle du droit et trouvait la lucarne d'Ulreich.

3 minutes plus tard, Sven Ulreich sauvait les Munichois en détournant au sol sur sa droite la frappe du pied droit de Brenden Aaronson.

S'ensuivait une occasion pour le Bayern Munich et Leroy Sané, qui croisait trop sa frappe du pied droit dans la surface sur un bon service de Serge Gnabry. Ça passait à droite du gardien de Salzbourg, qui menait 1-0 au repos, face à des Bavarois très nerveux.

En seconde période, Ulreich stoppait la frappe rasante du pied gauche de Nicolas Seiwald et le match se poursuivait sous les mêmes auspices.

De l'autre côté du terrain, Philipp Köhn détournait au sol près de son poteau droit la frappe de Kingsley Coman. Un Coman qui allait d'ailleurs égaliser pour les Munichois en toute fin de rencontre en reprenant du gauche un centre de Pavard. 1-1, c'était néanmoins le score final avec un Bayern assez décevant pour ce retour de la C1.